محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين حول زراعة القمح وطرق الري الحديثة ومكافحة الأمراض وطرق علاجها

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية على نطاق المحافظة، وذلك لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة، بهدف تحقيق إنتاجية أعلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي وينمي الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة على خلفية الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وكذلك تذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

كما أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية توعوية موسعة بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر من قبل إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، مؤكداً أن الندوة كانت بحضور كل من المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والأستاذ الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والأستاذ الدكتور سعيد ضاحي أستاذ الحشائش بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والأستاذة الدكتورة منال عبد الصمد مدير محطة بحوث كفر الحمام، والمهندس وليد الشوادفي أخصائي القمح بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بكفر صقر بالإضافة إلى عدد من المزارعين.

وقال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح أصناف “مصر1، مصر3، سخا 95، جيزة 171″، مثل طريق الرى ومقاومة الأمراض مثل الأصداء بأنواعها “الأصفر البرتقالي”، وكذلك أعراض الإصابة بها وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بالحصاد، لافتاً إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة الحضور واستفساراتهم.