محافظ الشرقية يوجه بتفعيل لجان لرصد أى محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص

دعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كل من رؤساء المراكز والمدن بضرورة تفعيل لجان المتابعة الدورية على مراكز ومدن المحافظة من أجل رصد أى محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص، مشددًا على ضرورة أن المواطنين يستغلون فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل أعمال البناء وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية ووجه محافظ الشرقية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

منع أي تعديات على الأرضي الزراعية وإيقاف البناء المخالف

وشدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة التنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية وذلك لمنع أى تعديات على الأراضي الزراعية مع وقف أعمال البناء فورًا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع كل مخالف، وعلى الفور نفذت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة أبوكبير بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد موسى حملة مكبرة من أجل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقامت بفك خشبية من أجل صب سقف دور ثاني علوي، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وضع خطة محكمة لرفع القمامة اولاً بأول من الشوارع

وعلى جانب آخر أوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قطع المحافظة خطوة كبيرة في مجال الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من خلال تطوير منظومة النظافة وتدعيمها بالمعدات والآلات والسيارات مع وضع خطة من أجل رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول مع تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة من داخل كل عقار وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والبيئة من التلوث.

ولفت محافظ الشرقية إلى وضع اللمسات الأخيرة من أجل إنشاء مدفن صحي لمدينة بلبيس والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه.