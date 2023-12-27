أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة متابعة “نتائج” الملتقيات التوظيفية التي تقام على أرض المحافظة، لافتًا إلى أهمية العمل على تذليل مختلف الصعوبات التي تقف عائقًا أمام الشباب في الحصول على وظائف حقيقية تساعدهم على بدء حياة جيدة بما يتوافق مع متطلبات العيش الكريم.

محافظ الشرقية يوجه بتذليل العقبات التي تواجه الملتقيات التوظيفية

وأضاف غراب، خلال افتتاحه للملتقى التوظيفي الخاصة ببرنامج “فرصة”، أن إقامة الملتقيات المختصة في التوظيف من شأنها أن تساهم في توجيه الشباب الجاد الباحث عن فرص العمل الحقيقية المناسبة لمؤهلاته وإمكانياته وقدراته، مما يساعدهم على العيش حياة كريمة، نظرًا لكون العمل الجيد يحسن مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن مثل تلك الملتقيات تساهم في التصدي لانتشار ظاهرة البطالة.

وأشار المحافظ، إلى أن الملتقيات من شانها أن تحسن مستوى معيشة الشباب عبر الحصول على فرص عمل حقيقية تساعدهم على الحياة الكريمة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المناطق الصناعية ووزارة التضامن الاجتماعي، خاصة مع أهمية الشركات والمصانع في المناطق الصناعية لكونها تطرح العديد من فرص العمل في الملتقيات التوظيفية المختلفة، بما يخدم الشباب الجاد القادر على العمل لتوفير العيش الكريم.

ويتيح الملتقى التوظيفي الذي قام بافتتاحه الدكتور “ممدوح غراب” محافظ الشرقية، حوالي ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين مطروحة من حوالي 20 شركة ومنشأة تعمل في القطاع الخاص، ما يساعد الشباب الباحث عن العمل في الحصول على فرصة مناسبة ولائقة تناسب إمكانياته وقدراته، خاصة وأن الملتقى يتبع برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي والذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

تطوير ميدان عرابي

في سياق منفصل، حرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير الجارية في ميدان عرابي، حيث يتم حاليًا إقامة جدارية ضخمة في الميدان، والتي ستكون تحديدًا “خلف” تمثال عرابي، ويصل طول الجدارية إلى عشرون مترًا بينما ارتفاعها يصل إلى حوالي مترين وربع، بجانب متابعة أعمال إنشاء مقاعد خاصة بانتظار المواطنين في الميدان، مع تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بالمدينة.

كما حرص غراب، على متابعة اللمسات النهائية في “نفق” عرابي، حيث يتم في المرحلة الحالية أعمال الرصف النهائية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال التشغيلية لدخوله في الخدمة بأسرع وقت وبشكل رسمي.