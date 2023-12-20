محافظ الشرقية يوجه بتثبيت نقطة في ميدان المحطة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة المعنية بالحفاظ على “المظهر” الحضاري لمراكز ومدن المحافظة، حيث أمر بشن حملة مفاجأة لرفع الإشغالات الموجودة بميدان محطة السكك الحديدة في “الزقازيق”، بما فيها من ميدان عرابي ومخرج نفق عرابي المتجه ناحية شارع فاروق، بالإضافة إلى نفق المشاة الموجود أسفل طريق السكك الحديدة والمؤدي لشارع فاروق، واتخاذ اللازم حيال المخالفين والباعة الجائلين.

كما وجه المحافظ، بضرورة تحديد نقطة وتثبيتها في ميدان محطة السكك الحديدية بالزقازيق، على أن تكون وظيفتها مواجهة الإشغالات التي يسببها الباعة الجائلين في تلك المنطقة، وذلك بهدف منع الباعة الجائلين من فرش بضائعهم على حرم الطريق، الذي يصل بين شارع فاروق، ومحطة الزقازيق وميدان ونفق عرابي، على أن يتم تشكيل النقطة بالتعاون مع رئاسة حي أول وشرطة المرافق بالزقازيق.

وشدد المحافظ، على ضرورة إعادة الوجه الحضاري والجمالي لميدان المحطة، ومنع ظاهرة الباعة الجائلين من الانتشار، ورفع الإشغالات الموجودة على حرم الطريق، لافتًا إلى أهمية اتخاذ اللازم حيال المخالفين، وذلك بحسب ما يحدده القانون.

98% نسبة تنفيذ نفق عرابي حتى الآن

في سياق متصل، حرص المحافظ، على “تفقّد” نسبة الإشغالات في نفق عرابي، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الأخيرة من النفق الواقع في مدينة الزقازيق بجوار محطة السكك الحديدة، والذي يربط بين شرق المدينة وغربها، وبتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيهًا، مما يعمل على تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن نسبة التنفيذ الخاصة بالمشروع وصلت حتى الوقت الحالي إلى حوالي 98 في المائة، مما يشير إلى أن الأعمال تسير بخطى متسارعة واقترابه من الانتهاء، لافتة إلى الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الإنارة داخل النفق، بالإضافة إلى الاستعداد لوضع الطبقة الأخيرة من الأسفلت، وإتمام عملية الرصف تمهيدًا لتشغيله ودخوله الخدمة بشكل رسمي.

ولفتت إلى أن المحافظ، حرص على تفقد الأعمال الجارية في ميدان عرابي، والتي تهدف إلى صنع منظرًا جماليًا يليق بالمحافظة، حيث تشمل تلك الأعمال تنفيذ “جدارية” يصل طولها إلى 20 مترًا وارتفاع 2.25 مترًا، بالإضافة إلى صيانة تمثال أحمد عرابي، بشكل يتلاءم مع أعمال التطوير الجارية والمظهر الجمالي والحضاري للميدان.