محافظ الشرقية يوجه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على “أهمية” مشاركة مواطني المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن أهميتها ترجع لكونها واجبًا وطنيًا على جميع المواطنين، وذلك بهدف استكمال مسيرة التنمية والبناء في مختلف ربوع الجمهورية، مطالبًا المواطنين ممن لهم حق التصويت بضرورة النزول في الانتخابات وممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور والقانون في مصر.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه مع عدد من مسؤولي المحافظة، لمناقشة “الاستعدادات” اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها في الشهر المقبل وتحديدًا في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر المقبل، أن النزول في الانتخابات المقبلة واجبًا وطنيًا تجاه على كل المواطنين، لافتًا إلى أن إجمالي من لهم حق التصويت في المحافظة يصل إلى 4.7 مليون ناخب وناخبة.

وأشار غراب، إلى أن الناخبين يستطيعون الإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزًا انتخابيًا في مختلف ربوع المحافظة، ويستوعب عدد 1016 لجنة فرعية، مشددًا على أهمية تلبية النداء الوطني من قبل الناخبين وذلك للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن، لافتًا إلى أن الشعب المصري يمتلك حسًا وطنيًا ولديه من الوعي ما يدفعه للنزول وممارسة حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية.

معاينة المقار الانتخابية

كما وجه غراب، مسؤولي المحافظة والقائمين على جميع الجهات المعنية، بضرورة معاينة “المقار” الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العرس الدستوري، لافتًا إلى أهمية فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية، والتأكد من أنها تتمتع بالاشتراطات الوقائية المطلوبة للوقاية من الحريق، بالإضافة إلى التأكد من وجود حرم آمن يصل إلى 200 متر حول المراكز الانتخابية بهدف إتاحة التأمين الكامل للمقار الانتخابية.

كما شدد المحافظ، على ضرورة توفير مبيتًا لائقًا للقوات الأمنية المشاركة في تأمين العرس الانتخابي، والعمل على التأكد من سلامة أبواب المقار الانتخابية ومتانتها، بجانب معاينة النوافذ الموجود والتأكيد على أنها مزودة بمصدات حديدية لتأمين صناديق الاقتراع طوال فترة الانتخابات، بجانب توفير مبيتًا لائقًا للقضاة وجميع المشرفين على الانتخابات الرئاسية.

ووجه محافظ الشرقية، القائمين على العملية الانتخابية بضرورة الوقوف على “مسافة واحدة” من جميع المرشحين في الانتخابات، بالإضافة إلى حث مواطني المحافظة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية العمل على أن تظهر المحافظة في صورتها اللائقة والمعهودة.