حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تفقد أعمال التطوير الجارية في شارع القومية بمركز الزقازيق والواقع في نطاق حي ثان، حيث تتم حاليًا أعمال التجميل والرصف والتطوير لرفع كفاة الشارع، بما يتلاءم مع الخطة التي وضعتها المحافظة لتجميل الشوارع والطرق الداخلية في مدن ومراكز المحافظة، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري الملائم للمدن.

محافظ الشرقية يوجه بإزالة المعوقات التي تواجه أعمال تطوير شارع القومية

كما أصدر المحافظ، تكليفًا للواء شعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان الزقازيق، شدد فيه على ضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التي تشكل عائقًا أمام أعمال التطوير الجارية في شارع القومية، والعمل على سرعة تنفيذ الأعمال التطويرية التي تتم حاليًا بهدف الإسراع من دخولها الخدمة، وذلك بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد سابقًا للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس حي ثان، على مواصلة الأعمال التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة شارع القومية بطول يصل إلى حوالي 450 مترًا ومتوسط عرض يبلغ 18 مترًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليوني جنيه، موضحًا أن كل ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوع لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

تنفيذ مشروع نفق عرابي بتكلفة 240 مليون جنيهًا

وفي وقت سابق، تابع الدكتور ممدوح غراب، أعمال التنفيذ في مشروع نفق “عرابي”، والذي يربط بين شرق المدينة وغربها، ويتم تنفيذه بتكلفة إجمالية وصلت إلى حوالي 240 مليون جنيهًا، وذلك بهدف الوقوف على أعمال التنفيذ الفعلية في الوقت الحالي والتي وصلت إلى حوالي 98%، والاقتراب من دخوله الخدمة بشكل رسمي.

كما وجه المحافظ، بوضع نقطة “شرطية” تشكل بالتعاون بين رئاسة حي أول وشرطة المرافق في ميدان محطة الزقازيق، على أن تكون مهمة تلك النقطة هي إزالة الإشغالات التي يسببها الباعة الجائلين في ميدان المحطة، ونفق المشاة الذي يربط ميدان عرابي بشارع فاروق، وميدان عرابي، وذلك بهدف إعادة المظهر الجمالي لتلك المنطقة، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين

وشدد المحافظ، على ضرورة إزالة التعديات ورفع الإشغالات الموجودة على حرم الطريق في تلك المنطقة، لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق، خاصة مع الجهود التي تبذلها المحافظة في الوقت الحالي لإعادة المظهر الجمالي للمدن والمراكز.