محافظ الشرقية يوجه التحية والشكر لمدير أمن الشرقية ويهنئ القيادات الشرطية والعسكرية بمناسبة عيد الشرطة الـ 72

تزامناً مع الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المجيد الذي يوافق اليوم الخميس 25 من شهر يناير في كل عام، قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مقر نادي ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق اليوم، على خلفية تقديم التهنئة للواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية بمناسبة عيد الشرطة اليوم، الذي يعتبر ذكرى الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في الإسماعيلية عام 1952 بعد أن تصدوا بكل شجاعة وبسالة لقوات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية وحفاظاً على البلاد وشعبها.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب ان رجال الشرطة يضرب بهم المثل عندما يتعلق الأمر بحفظ الأمن والاستقرار والسلام داخل البلاد، والحفاظ أيضا على أمن الشعب المصري من خلال ما يقومون به من تضحيات وبطولات، مشيراً إلى أن رجال الشرطة يقومون بالكثير من التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته وغايته، كما قدم المحافظ التهنئة لجميع قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بمناسبة عيد الشرطة المجيد الموافق اليوم الخميس 25 يناير، مثمناً جهود أفراد الشرطة والضباط والقيادات والجنود والتي تتمثل في تقديم التضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن والحفاظ على أمنه وأمن شعبه.

قام محافظ الشرقية أيضا بإهداء شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لجهوده المبذولة وأداءه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، من جانبه قام مدير الأمن بإهداء درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده الملحوظة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

شملت مراسم الاحتفال بعيد الشرطة استعراض فيديو يوضح مجهودات مديريات أمن الشرقية في تأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد فضلاً عن الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت العامة والخدمية وإعادة الانضباط للشارع بجميع أنحاء محافظة الشرقية، كما تم شمل الفيديو التوضيحي استعراض الأدوار التي تقوم بها مديريات الأمن في تنفيذ المبادرات الرئاسية الإنسانية والحرص الدائم على وصول الدعم لمستحقيه.

كان برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال زيارته لمقر نادي ضباط الشرطة كل من الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء طيار مدحت كامل زكي مدير الكلية الجوية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، بالإضافة إلى العميد وائل ناجي قائد منطقة تجنيد الزقازيق، فضلاً عن حضور زيارة محافظ الشرقية العديد من القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ورؤساء الهيئات القضائية ومديري المديريات الخدمية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس البرلمان.