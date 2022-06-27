محافظ الشرقية ينعي المحافظ الأسبق ويتخذ قرار إنشاء وحدة تحقيق الانضباط في الميادين العامة والشوارع الرئيسية

قام السيد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بنعي المستشار يحي عبد المجيد المحافظ الأسبق لمحافظة الشرقية، والذي قد وافته المنية مساء السبت، وقد تقدم السيد المحافظ الدكتور “ممدوح غراب” في بيانه بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الراحل الكريم، وقد دعى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع الرحمة والمغفرة، هذا وفي سياق منفصل فقد اتخذ الدكتور ممدوح غراب قرارًا بإنشاء وحدة تحقيق الانضباط في الميادين وفي شوارع محافظة الشرقية، في السطور التالية المزيد من التفاصيل.

محافظ الشرقية ينعي المحافظ الأسبق

خلال بيان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نعى سيادته المحافظ الأسبق لمحافظ الشرقية المستشار يحي عبد المجيد، حيث قال:

باسمي وباسم أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، أتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحل الكريم

كما أردف بقوله:

الراحل الكريم كان مسؤولًا تنفيذيًا من طراز فريد، اتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في العمل، كرس جهده لخدمة أبناء المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم خدمات جليلة في كل المناصب التي شغلها، فلم يدخر جهدًا طيلة حياته من أجل خدمة وطنه.

هذا وقد قدم خالص المواساة والتعازي لأسرة الفقيد الراحل ودعى الخالق سبحانه وتعالى أن يتغمده الرحمة والمغفرة، ويسكن الفقد فسيح الجنات، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

وحدة تحقيق الانضباط في الشوارع والميادين

أصدر السيد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قرار بإنشاء تقسيم تنظيمي رقم 9436 لعام 2022 تحت اسم “وحدة تحقيق الانضباط في الشوارع وفي الميادين بمحافظة الشرقية، وهي وحدة تابعة لإدارة المتابعة الميدانية في ديوان عام المحافظة.

كما أوضح سيادته أن تلك الوحدة تهتم بالتصدي لتداعيات الإشغالات ورفعها بمجرد الاكتشاف، كما أنها تسهم في الحفاظ على الطريق العام، للعمل على تسهيل الحركة.

كما تعمل الوحدة على فرض الانضباط في جميع الميادين العامة وفي الشوارع الرئيسية، مع اتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقًا للقانون.

هذا وتعمل وحدة تحقيق الانضباط في الشوارع والميادين على التالي: