محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لمناقشة وحل مشاكل المواطنين

التقى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بعدد كبير من البرلمانيين لبحث وحل مشاكل المواطنين في مختلف الدوائر، ومراقبة معدلات تنفيذ المشاريع الخدمية التي تم إنشاؤها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانجاز ودخولها الفعلي للخدمة لا ود بالفوائد والنفع على المواطنين، كما أكد المحافظ على حرصه المستمر على عقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمحافظ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات التي تتيح مساحة كافية لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول فورية لها بما ينعكس على المصلحة العامة.

واستمع محافظ الشرقية، لمطالب النواب المطروحة لخدمة دوائرهم، ووجه باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بأسرع وقت لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم، وفي ختام اللقاء توجه النواب بالشكر لمحافظ الشرقية على استقباله لهم والاستماع إلى مشاكل دوائرهم، ومناقشة أوضاع المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع القطاعات.

افتتاح الملتقى التوظيفي

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قد افتتح الملتقى التوظيفي الأول ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار “من الحماية إلى الإنتاج”، بنادي الربيع في مدينة الزقازيق، بالتعاون مع عدد 30 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب والفتيات الذين لديهم قدرة على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، كما تفقد محافظ الشرقية، عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتوفرة في الملتقى.

وأكد المحافظ، على ضرورة متابعة نتائج الملتقى وتذليل جميع العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة تحقق لهم حياه كريمة، لافتاً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات التي يتم توجيهها للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، وخلق حياة كريمة له بهدف تحسين حياه الشباب.