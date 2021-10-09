محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتطهير والصيانة بمحيط كافة المدارس بهدف خلق جو بيئي صحي للطلاب

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بكافة أنحاء المحافظة بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ومن الطرق العامة، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتسوية الشوارع بالجريدر والتأكد من تغطية جميع البالوعات بالطرق المؤدية إلى المدارس، وجاء ذلك تماشياً مع استعداد محافظة الشرقية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

إقرأ أيضاً: • محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين حول زراعة القمح وطرق الري الحديثة ومكافحة الأمراض وطرق علاجها

كما وجه الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلاً عن تطهيرها وتعقيمها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات المعدية، كما أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للتأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وكذلك توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بشكل مستمر.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قامت الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، بهدف تحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، كما تم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها، وتم التأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث وضمان سلامة الطلاب.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز مدينة ههيا بتنظيم حملة لرفع الإشغالات وكانت الحملة برئاسة الدكتورة سحر لطفي رئيس المركز، وكان ذلك بقريتي كفرة عجيبة والشيراوين والمدينة لإزالة الأكشاك بجوار المدارس وفتح الطريق أمام الطلاب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية تنظيم حملة نظافة على نطاقة المدينة والوحدات المحلية التابعة لها، بمحيط المدارس فضلاً عن تطهير وتعقيم المدارس لاستقبال الطلاب في جو بيئي صحي ونظيف.

وقامت رئاسة مدينة منشاه أبو عمر برفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس حفاظاً على نظافة الشوارع لاستقبال الطلاب.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنظيم حملة نظافة حول المدارس وتعقيم المدارس من داخل الفصول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنظيم حملة أيضا لتطهير وتعقيم المدارس، فضلاً عن رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة سير الطلاب أثناء توجههم إلى المدارس.