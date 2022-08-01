محافظ الشرقية يكشف عن تنفيذ قرابة 18 ألف مشروع للشباب

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج “مشروعك”، مع العمل على إتاحة الآليات التي تجذب الشباب والعمل على ضمان دراسات الجدوى لكافة المشاريع، فضلًا عن تبني و تقديم مبادرات جادة لصالح المشروع وتشجيع الشباب على العمل بحرية، مؤكدًا أن المحافظة تهدف إلى زيادة إنجازات برنامج “مشروعك” الذي سينتج عنه زيادة في عدد فرص العمل للسكان، وأوضح أهمية البرنامج في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة وتحسين التنمية في المحافظة.

مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم تنفيذ نحو 17699 مشروعًا، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومي لتنمية المجتمع والشعب والتنمية المحلية “مشروعك” بقيمة تبلغ حوالي 2857 مليونًا و 460 ألف جنيه لتوفير حوالي 52.795 فرصة عمل للشباب بالمحافظة.

أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة

وتعتبر تجارة المفروشات من أهم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها، إضافة إلى تجارة السيراميك، ومصنع أعلاف الحيوانات والأسمدة العضوية، والصناعات الكهربائية، ومصنع الملابس، والمعدات الطبية، وحظيرة المواشي، ومصنع تعبئة الأرز، وتجارة الحبوب، وورش الأثاث وغيرها.

كما احتل مركز درب نجم المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات الموافق عليها والتي بلغت نحو 2484 مشروعًا بقيمة 350 مليونًا ونحو 686 ألفًا و 25 جنيهًا، في حين احتل مركز الحسينية المركز الثاني بإجمالي عدد المشروعات الموافق عليها، والتي بلغت نحو 795 مشروعًا بقيمة 317 مليونًا و 324 ألفًا و 250 جنيهًا، بينما جاء مركز أولاد صقر في المركز الثالث بإجمالي عدد المشروعات الموافق عليها والبالغة 1،288 بقيمة 303 مليون و 882 ألفًا و 900 جنيهًا.

وحث الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القادة التنفيذيين على ضرورة تيسير إجراءات منح القروض وتسهيل حصول المتقدمين عليها، وذلك من أجل توفير فرص عمل للشباب، وكذلك دفع عجلة التنمية في المحافظة.