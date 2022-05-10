محافظ الشرقية يكشف خطة لتطوير الشوارع وإعادة الوجه الحضاري إلى الزقازيق

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن خطة لتطوير الطرق وتجميل الشوارع والبنية التحتية في شوارع ومدينة الزقازيق إذ أن هناك خطوات ثابتة وسريعة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، جاء ذلك خلال لقائه محسن لطفي نقيب المعلمين بالشرقية، واللواء دكتور حسن متوكل رئيس مجلس إدارة شركة النخبة الطبية المسند لها أعمال تطوير مستشفى المعلمين بمنطقة القومية، الثلاثاء من أجل الإطمئنان على تطوير امتداد شارع القومية.

محافظ الشرقية يكشف عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة البنية التحتية

ولفت محافظ الشرقية ممدوح غراب إلى أنه جاري العمل على قدم وساق من أجل رفع كفاءة البنية التحتية في القومية بمدينة الزقازيق، مع العمل على إنهاء بعض الإصلاحات بخطوط الصرف الصحي، قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير، إذ أن أعمال التجميل تشمل أعمال غرس للأعمدة الكهربائية، وتطوير الأرصفة مع وضع صناديق قمامة بشكل حضاري أمام مدرسة القومية ومستشفى المعلمين وبطول الشارع.

اعتماد المخطط المروري لمنطقة القومية وفلل الجامعة

وذكر محافظ الشرقية ممدوح غراب، أنه تم اعتماد المخطط المروري لمنطقة القومية وفلل الجامعة، من أجل توحيد حركة السيارات وتحقيق الانسيابية المرورية ما يتطلب التعاون والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، وإعلاء المصلحة العامة ما يتضمن تطوير وتجميل الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية ممدوح غراب أن هناك أحياء ومدن شهدت حراكًا ونشاطًا ملحوظًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم الجدد، عقب التنقلات الواسعة التي أصدرها المحافظ من أجل ضخ دماء جديدة، داخل الدواوين الحكومية من أجل العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أجل تكثيف حملات النظافة ودهانات البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات