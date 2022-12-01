محافظ الشرقية يكرم عامل نظافة بعد عثوره على حقيبة أموال وتسليمها للمختصين بجهاز البيئة

كرم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيد حسن إبراهيم من العاملين بقسم تحسين البيئة بحي أول الزقازيق، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لأمانته، إذ عثر على حقيبة بها مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيه وذلك أثناء تأدية عمله بشارع طلعت حرب طريق الكورنيش بمدينة الزقازيق، وعلى الفور قام بإبلاغ رؤسائه وتم التواصل مع صاحب الحقيبة وتسليمها له.

محافظ الشرقية يكرم عامل النظافة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق، والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أثنى محافظ الشرقية على ما قدمه العامل من خُلق رفيع وأمانة منقطعة النظير وما تحلى به من قيم أصيلة يتعلم منها النشء الصغير، مؤكداً أن المكافأة التي حصل عليها العامل لا توازي القيم الأخلاقية التي قدمها ما جعلته مثالاً وقدوة للجميع.

تكريم عامل النظافة

وقال المحافظ حرصت على تكريم العامل بحضور أعضاء المجلس التنفيذي تقديراً واحتراماً لما فعله لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون بأمس الحاجة لهذا المبلغ وإنما حرص على تسليم الحقيبة بمحتوياتها إلى السلطات المختصة لتوصيلها لصاحبها، ومن جانبه أعرب العامل المكرم عن سعادته لاستقبال محافظ الشرقية له اليوم وتكريمه بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير قائلا: إنه لم يفعل سوى ما أملاه عليه ضميره ويخشى الله في أولاده وأسرته.

كما حرص محافظ الشرقية خلال اجتماع المجلس التنفيذي علي تكريم الأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمنحة شهادة تقدير وذلك لما لمسه المحافظ خلال جولاته المستمرة للمركز من جهد ملموس وأداء متميز والعمل على مدار اليوم لمتابعة مشروعات والتجميل التي تشهدها المدينة تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل مدنها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.