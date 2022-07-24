محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بمرحلة التعليم الثانوي لمن أنهى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الماضي، ليكون الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة هو 225 درجة، بدلاً من 230 درجة، مشيراً إلى أنه تقرر تغيير تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانو للعام الدراسي 2022/2023، وذلك للتسهيل على أولياء الأمور وتحقيق العدد المستهدف من الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والذين تم توزيعهم على عدد 1177 فصل دراسي بكافة المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب.

وناشد محافظ الشرقية، الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع على المجتمع في المستقبل، كما لفت إلى أن موعد تقديم الطلاب للمرحلة الثانية من التنسيق عبر موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 25/7/2022 إلى 10/ 8 /2022 بالأماكن الشاغرة في مدارس الثانوي العام.

تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين

وعلى صعيد آخر، شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادات التوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين وذلك في جميع الإدارات الموجودة في المحافظة، وذلك من أجل تعريف الناس والمزارع بأهمية استخدام الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق معدل أعلى إنتاجية والاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي يعود بالطبع على الدخل القومي ويحقق نتائج مذهلة.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بقطاع الزراعة وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارع، وإزالة كل العقبات والمشاكل والمعوقات أمامهم من أجل تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال توفير الأسمدة و البذور للمحاصيل الزراعية وتكثيف نشاط المرشدين الزراعيين من أجل توعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.