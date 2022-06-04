محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر 5 شباب لقوا مصرعهم في السعودية بحادث مروي

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر 5 ضحايا من شباب قرية العدوة التابعة إلى رئاسة مركز ومدينة هيها، بعد أن لقوا مصرعهم في المملكة العربية السعودية بعد تعرضهم لحادث مروري، وهم ” محمود السيد 27 عاما وشقيقه عبد المنعم السيد 30 عاما، ومحمد بدر 35 عاما، ومحمد سعيد 28 عاما، وعلى عطية 25 عاما”.

قرار عاجل من محافظ الشرقية تجاه أسر المتوفين

وعبر محافظ الشرقية خلال تقديمه واجب العزاء عن بالغ حزنه لأسر وأهالي المتوفين لمصابهم الأليم، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الشباب المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة إلى أسر المتوفين الخمسة، والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها على الفور.

وقدم أهالي الشباب المتوفين الشكر إلى محافظ الشرقية، لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء ومواساتهم لهم بقريتهم في العدوة في مصابهم الأليم، وتوجهاته بصرف الإعانات العاجلة.

وكانت قرية العدوة التابعة إلى مركز ههيا في محافظة الشرقية، قد اتشحت بالسواد لوفاة 5 شبابهم بينهم شقيقان هما محمود السيد وعبد المنعم السيد، ونجل عمهم على عطية ومحمد بدر ومحمد غمري، إضافة إلى إصابة 3 شباب آخرين من نفس القرية في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، وأوضح الأهالي أن الضحايا يعملون في المعمار وكان يستقلون سيارة واصطدمت بها سيارة أخرى نتج عنها وفاة 5 وإصابة 3 آخرين تم حجزهم في المستشفي قد العلاج، مشيرين إلى أن الشباب يعملون في الخارج لتحسين أحوالهم، ومن بينهم على عطية كان ينتظر زفافه الشهر المقبل وأسرته جهزت له الشقة الزوجية وكانت في انتظار وصوله.