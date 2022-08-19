محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث ميكروباص الإسماعيلية

حضر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سرادق عزاء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية، بقرية بهنباي بمركز الزقازيق، حيث قدم واجب العزاء والمواساة لأسر وأهالي المتوفين، معربًا عن حزنه لمصابهم داعيًا الله عز وجل أن يتغمد متوفيهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

واجب العزاء لأسر الضحايا

ورافق محافظ الشرقية، واجب العزاء الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، وعبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان.

وخلال العزاء، أجرى الدكتور ممدوح غراب اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام في أسرع وقت.

إنهاء إجراءات صرف التعويضات

وكلف المحافظ، عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، بسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات لأسر وأهالي الضحايا والمصابين وفقا للقرار الوزاري المنظم للإغاثة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة اللازمة.

الأهالي تقدم الشكر للمحافظ

ومن جانبهم. أعربت أسر وأهالي الضحايا عن سعادتهم وشكرهم لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، للمشاركته حزنهم وتقديمه لواجب العزاء بنفسه في قريتهم بهنباي، ولتواصله مع المسؤولين بمحافظة الإسماعيلية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حادث الإسماعيلية

وجدير بالذكر أنه شهد طريق مصر الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء توجهها لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابه 12 آخرين من أبناء القرية، حيث وجه المحافظ الدكتور خالد فوزى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.