محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمدينة الزقازيق

افتتح محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، متنزهًا جديدًا لأسر وعائلات مدينة الزقازيق، حيث افتتح نادي الأمل للعائلات في كفر أبو حسين، والذي تم تشييده بتكلفة حوالي مليون و500 ألف جنيهًا مصريًا، وتم تصميمه بطريقة مناسبة وتليق بأهالي مدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية بصفة عامة.

وخلال افتتاح النادي، التقى المحافظ، بأبناء وأهالي المدينة المتواجدين في المتنزه، حيث حرص على تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجانب التقاطه للصور التذكارية مع الأطفال ومشاركهم فرحتهم بالعيد، بالإضافة إلى حرصه على تقديم المحافظ للهدايا والألعاب إلى الأطفال الموجودين في النادي، بهدف إدخال السرور والفرح عليهم.

مساحة نادي الأمل للعائلات في مدينة الزقازيق

وأشار المحافظ إلى أن مشروع نادي الأمل للأسر، أقيم على مساحة تبلغ ألفي متر، ويضم مجموعة من الحدائق وأماكن للجلوس ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال من أبناء رواد المتنزه، بالإضافة إلى الحاويات المتحركة والقابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمواطنين المترددين على النادي.

تطوير وتجميل مدن محافظة الشرقية

ولفت المحافظ، أن إقامة المتنزه الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير وتجميل المدن التابعة، بجانب الاستمرار في إقامة المتنزهات للمواطنين، بغرض توفير أماكن مناسبة تليق بالمواطنين وتساعدهم على قضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية في مكان مناسب.

وواصل المحافظ، أن تشييد المتنزه، يأتي استكمالًا لسلسلة المشاريع الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها في الزقازيق، التي بدأت بإنجاز مشروع الممشى السياحي، والذي تم تنفيذه على ثلاث مراحل أمام مديرية الري وجامعة الزقازيق، وأمام الديوان العام للمحافظة، واستكمالاً لرؤية المحافظ في تنفيذ خطة التطوير والتجميل من خلال إنشاء حدائق جديدة للمواطنين، لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

جدير بالذكر، أن محافظ الشرقية افتتح نادي العائلات في منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق خلال العام الماضي، والذي شُيّد على مساحة تبلغ 5400 متر، بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون جنيهًا مصريًا، وذلك ضمن سعي المحافظة لتوفير متنزهات ملائمة للمواطنين من أبناء المحافظة.