محافظ الشرقية يعلن عن خطة لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة قامت بوضع خطة لمواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار خلال موسم الشتاء، وذلك عبر إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للمياه خاصة الأنفاق، ومنازل ومطالع الكباري، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها، وتسليك بالوعات الصرف الصحي، ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، وتحديداً بالأماكن التي تتراكم فيها مياه الأمطار حتى لا تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

من جانبه، أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، المهندس عامر كمال أبو حلاوة، إلى استمرار الدفع بمعدات الشركة للقيام بأعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتحسين كفاءتها والحفاظ على استمرار الخدمة، وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية، وهطول الأمطار المتوقع خلال فصل الشتاء، وعدم تراكم مياه الأمطار بالشوارع، تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، على قيام فرع الشركة بمركز ومدينة كفر صقر، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتطهير شبكات الصرف الصحي بعدة قرى وشوارع المدينة، كما انتهى من مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي للحفاظ عليها، ومنعاً لحدوث أي مشاكل طارئة خاصة خلال فصل الشتاء.

جولة مفاجئة

يشار إلى أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، كان قد أجرى الخميس الماضي، جولة مفاجئة بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية الخاصة بأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتوفير السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، واستهل المحافظ جولته بتفقد طريق أبوحسين – العشة، كما وجه رئيس مركز الزقازيق بشن حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بالطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.