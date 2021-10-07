محافظ الشرقية يعلن عن تنفيذ 16 ألف و 626 مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار و 535 مليون جنيه تنفيذاً لمبادرة “مشروعك”

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في تصريحات له على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج “مشروعك”، كما يجب توفير جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، إضافة إلى تبني وطرح المبادرات للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وأشار الدكتور ممدوح غراب إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج “مشروعك” مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، كما أوضح المحافظ أهمية برنامج مشروعك الذي يساعد في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين وأهمها محاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية المحلية والمجتمعية بالمحافظة.

وقد أعلن الدكتور ممدوح غراب عن تنفيذ 16 ألف و626 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت عنوان “مشروعك”، موضحاً أن تكلفة تلك المشروعات بلغت 2 مليار و 535 مليون و 848 ألف جنيه، كما أن تلك المشروعات ساعدت في توفير 50 ألف و 530 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير “مشروعك” بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع “تجارة السيراميك، تجارة المفروشات، مصنع اعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة الحبوب، ورشة موبيليا وغيرها من المشروعات الأخرى”.

كما أضاف العربي الشبراوي أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان احتلوا المركز الأول من حيث تنفيذ المشروعات، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2453 بقيمة 280 مليون و 296 ألف و 400 جنيه، بينما جاء في المركز الثاني مركز ومدينة الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 743 مشروع بقيمة 287 مليون و 539 ألف و 250 جنيه، وفي المركز الثالث تأتي مدينة بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1964 مشروع بقيمة 372 مليون و 381 ألف جنيه.

وعلى ذلك وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كافة القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، بهدف توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية المحلية والمجتمعية بالمحافظة.