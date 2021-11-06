محافظ الشرقية يعلن عن تنظيم قافلة طبية تُقدم الخدمات الطبية والعلاجات بالمجان لأهالي قرية الرست.. تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة

صرح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه يتم الآن تقديم الخدمة الطبية بالمجان بقرية الرست التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، التي يبلغ عدد سكانها 1250 مواطن، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي تم تنظيمها من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشئون الصحية على مدار يومين، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة من خلال صرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي قرية الرست.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وكذلك للقرى المجاورة، وتم ذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة واتباع أساليب مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم تحويل 9 حالات كانت تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة لمديرية لمديرية الشئون الصحية، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العلاجية اللازمة.

ضمت القافلة الطبية التي تم تنظيمها العديد من التخصصات الطبية مثل “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن”، إضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1250 مريض من أهالي القرية، كما تم صرف العلاج اللازم لهم.

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي قرية الرست، بهدف توعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، كما تم تنفيذ ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.