محافظ الشرقية يعلن توفير قروض للشباب بمبلغ 474 مليون جنيه

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدمت قرضًا بمبلغ 474 مليون و510 ألف جنيه للشباب خلال الفترة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، وذلك بهدف تمويل 14008 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، وإتاحة ما يزيد عن 29084 فرصة عمل حقيقية للشباب ليعيشوا حياة كريمة.

وأثنى المحافظ على الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تقديم القروض الميسرة للشباب لإنشاء مشاريع حقيقية، وتوفير فرص عمل توفر لهم العيش الكريم وتساعد على خفض البطالة بين الشباب ورفع معدلات التوظيف.

قروض جهاز تنمية المشروعات

ومن جهته، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة وائل العاصي، أنه تم تقديم قروضاً مباشرة بقيمة 69 مليون و31 ألف و231 جنيه، كما تم الإعلان عن قرض بقيمة 349 مليون و219 ألف و466 جنيه لتمويل 11557 مشروعًا متناهي الصغر، كما تم تقديم قرص بقيمة 56 مليون و259 ألف و341 لتمويل 2200 مشروع، وإتاحة 873 فرصة عمل للمساعدة في تحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أنه تم استخراج 629 رخصة نهائية، و 712 رخصة مؤقتة، و 203 أرقام وطنية، و 244 بطاقات ضريبية، و361 مستند تأميني، ناهيك عن تنظيم 14 معرض داخلي، وذلك في إطار تفعيل نظام الشباك الواحد والتسهيل على صغار العملاء ورواد الأعمال للعمل على تنفيذ المشروع وتشغيله.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوكالة خصصت 17 مليون و 800 ألف جنيه لتمويل 665 مشروعًا وخلق 1339 فرصة عمل في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى عقد 37 ندوة للتعريف بدور الجهاز في القرى المستهدفة.

وأضاف أنه تم عقد دورتين تدريبيتين في قطاع الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة، كما تم عقد 4 دورات تدريبية تحت عنوان “ولد فكرة مشروعك” بحضور 134 متدرب، وعقد 4 دورات تدريبية تحت عنوان “ابدأ مشروعك” بحضور 138 متدرب، وكذا تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان “النساء يمضين قدمًا”، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور 26 متدرب، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.