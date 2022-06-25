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محافظ الشرقية يعلن تشغيل خدمة الصرف الصحي في هذه القرية 

عزت محمد

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم تشغيل خدمة الصرف الصحي في قرية السبكي التابعة لمركز الزقازيق، حيث تم الانتهاء من تركيب وحدة نقل ديزل والصب على محطة رفع الأحرار، وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال التوسعات الحالية في محطة معالجة العصلوجي بطاقة تصميمية تصل إلى 92 ألف م3 / يوم، وذلك بهدف تقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم يخدم أهالي القرية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع بعض أهالي القرية، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ولطفي شحاته، عضو مجلس النواب.، للتوصل إلى حلول غير تقليدية للمشكلات التي تتعلق بالصرف الصحي.

محافظ الشرقية يعلن تشغيل خدمة الصرف الصحي في هذه القرية 

وأثناء اللقاء، اتفق المحافظ على طريقة الاستفادة من محطة رفع السبكي الخاصة بعمارات الأوقاف وكارفور المحافظة، لخدمة أهالي القرية، وذلم بعد أن انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ شبكة صرف صحي بالقرية، وتنفيذ الوصلات المنزلية والمقرر ربطها على محطة العصلوجي بعد الانتهاء من أعمال التوسعات الحالية بها لحل مشكلة الصرف الصحي، كما انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تركيب وحدة رفع ديزل لسحب المياه والصب على محطة رفع الأحرار، بعد أن قام المواطنين بالتوصيل العشوائي على الشبكةحتى لا تغرق القرية في مياه الصرف الصحي.

محافظ الشرقية يعلن تشغيل خدمة الصرف الصحي في هذه القرية 

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ومن جهته، شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الحالية في كحطة توسعات العصلوجي، وتذليل جميع العقبات أمام الشركة المنفذة حتى تتمكن من الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وتشغيل محطة رفع السبكي للحفاظ على البيئة وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، لافتاً إلى أن أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدًا لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين بكل القطاعات الخدمية والتنموية.

عزت محمد

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