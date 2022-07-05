محافظ الشرقية يعلن تحرير 10 آلاف عقد لواضعي اليد على أملاك الدولة بالمحافظة

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، عن تحرير 10375 عقدًا لمجموعة من الأشخاص واضعي اليد على أملاك الدولة بهدف تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى استرداد حق الدولة والشعب وعدم إهدار المال العام، ويتوقع تحرير 1742 عقدًا خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح المحافظ أن عدد الطلبات التي تم تقديمها للمحافظة من قبل المواطنين المعتدين والذين يرغبون في تقنين أوضاعهم وصل إلى 17488 منها 14.460 صالحة للتصديق، و 3028 غير صالحة للتقنين، لافتاً إلى أن اللجان المختصة بالفحص والمعاينة تواصل عملها حتى تنتهي من كل الطلبات المتبقية.

ووجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى، بضرورة تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات عملية التقنين، والانخراط تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة الفرص التي توفرها المحافظة، في حين أكد المحافظ على محمود متولي مدير إدارة الأملاك، بسرعة إنجاز العمل في هذا الملف الحيوي والجدية والصرامة في إدارته وفق الإجراءات والجداول الزمنية المحددة، وذلك من خلال مراجعة الأهداف بدقة، مشيراً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تشكيل لجنة مختصة

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، وتحصيل المستحقات وتقديم إفادة يومية إلى وزارة التنمية المحلية، كما أعلن مدير إدارة أملاك الدولة، عن تشكيل لجان لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بملف تقنين الأراضي، وموجات الإزالات للتعديات، وكتابة التقارير اللازمة في هذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع.