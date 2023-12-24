تقترب محافظة الشرقية، من الإعلان الرسمي عن افتتاح مشروع نفق عرابي، الذي يربط شرق “مدينة” الزقازيق بغربها، وما يدل على ذلك تصريحات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الذي أكد على بدء الأعمال الخاصة بالرصف النهائية للنفق الذي تبلغ مسافته حوالي 350 مترًا، لافتًا إلى أن أعمال الرصف حتى الآن وصلت إلى مرحلة متقدمة، وذلك بعدما تم الانتهاء من وضع طبقة البيتومين على أرضية النفق، والتي ستعلوها طبقة إضافية من الأسفلت، حتى يتسنى للقائمين على تنفيذ المشروع وضع الطبقة النهائية للأسفلت، ليتم بذلك الإعلان الرسمي عن انتهاء الأعمال الخاصة برصفه، والتي كانت آخر مراحل العمل في النفق، ومن ثم سيتم الإعلان الرسمي عن افتتاحه، وسيعمل بصورة طبيعية لتعبر منه السيارات من شرق المدينة إلى غربها توفيرًا للوقت الذي كانت تقطعه السيارات في السابق.

محافظ الشرقية يعلن بدء أعمال الرصف في نفق عرابي بالزقازيق

وأوضح المحافظ في بيان صادر عنه اليوم، أن النفق المزمع انتهاء أعمال تنفيذه يعتبر من المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في منع التكدسات المرورية بمدينة الزقازيق، وذلك لكونه يعمل على ربط شرق المدينة بغربها، مما يساهم في مرور السيارات بصورة طبيعية وسلسلة، مما ينتج عنه تخفيف حدة الازدحام وخاصة في أوقات الذروة.

مواصفات نفق عرابي

وعن مواصفات المشروع، لفت غراب، إلى أن النفق تم إنشاؤه على مسافة تصل إلى 350 مترًا طوليًا، وعبارة عن مائة متر بدون وجود سقف وذلك في طرفي النفق واللذان يمثلان المدخل والمخرج، وهما من ناحية شارع فاروق، والناحية الأخرى في ميدان عرابي، والمائة وخمسون متر الأخرى هي التي يوجد عليها سقفًا وتمر من أسفل خط السكك الحديدية في مدينة الزقازيق.

وأشار المحافظ، إلى أن النفق يضم 4 حارات بداخله مقسمة إلى حارتين في كل اتجاه ذهابًا وإيابًا، ويبلغ عرض النفق في المتوسط حوالي 14-20 مترًا، بينما يصل ارتفاع الجزء الواقع أسفل خط السكك الحديدية إلى حوالي أربعة أمتار.

ولفت غراب، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بتركيب كشافات الإنارة في وقت سابق، كما تم الانتهاء أيضًا من التشطيبات النهائية الخاصة بالمشروع، ويجرى في الوقت الحالي الأعمال الخاصة بالرصف وفي مراحله النهائية أيضًا، وذلك استعدادًا لافتتاح النفق بشكل رسمي وتشغيله أمام حركة مرور السيارات ذهابًا وإيابًا في اتجاهي شارع فاروق وميدان عرابي.