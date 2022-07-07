محافظ الشرقية يعلن إطلاق 2 مليون زريعة أسماك 

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم إطلاق حوالي 2 مليون زريعة أسماك “مليون زريعة سمك بلطي + مليون زريعة سمك مبروك”، ضمن المرحلة الأولى من إجمالي 3 مليون زريعة بلطي + 1.5 مليون زريعة مبروك من المقرر أن يتم استزراعها، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ووتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كل القطاعات التنموية، ومحاولة تطوير وتنمية المسطحات المائية في كافة مراكز المحافظة، للعمل على توفير الأسماك لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيراً بملف تنمية الثروة السمكية، وخاصة فيما يتعلق بمحاولة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإشاء بورصة للأسماك بالحسينية لتثبيت الأسعار، بحيث تكون مناسبة للمواطنين وتفتح آفاق جديدة للاستثمار السمكي، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، فيما قال المهندس محمد مصطفي النساج الخبير الوطني، إنه تم الانتهاء من استزراع 2 مليون زريعة أسماك في بحر مويس في نطاق محافظة الشرقية، للمساعدة في زيادة إنتاجية الأسماك مما يعود بالنفع العام على سكان المحافظة، وذلك بحضور هبة عبدالتواب مدير وحدة الثروة السمكية، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق، وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق، والمفرخ السمكي بالعباسية.

إنتاج محافظة الشرقية من السمك

يشار إلى أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يصل إلى حوالي 190000 طن تقريباً، ولذلك تعد المحافظة أحد أكبر ثلاثة محافظات من حيث الإنتاج من الاستزراع السمكي على مستوي الجمهورية، وهو ما جعل القيادة السياسية تلتفت إليها، وتعمل على زيادة نسبة الأسماك المستزرعة بها حتى تساعد على تلبية احتياجات المواطنين من أبناء محافظة الشرقية.