محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً مع رؤساء بعض المراكز والمدن لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال فترة الانتخابات القادمة

اجتمع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري 2023 مع رؤساء مراكز فاقوس والحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمدن، وكان الاجتماع بهدف متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر انعقادها في الفترة من يوم 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري 2023، حيث شارك في حضور الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

أدلى الدكتور ممدوح غراب بكلمته خلال الاجتماع والتي أكد فيها على أهمية تشجيع المواطنين من أجل النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك على خلفية إرسال رسالة لجميع دول العالم أن الدولة المصرية تعتبر دولة ديمقراطية وأن أبناءها يسعون للمشاركة في صنع مستقبل الوطن وكذلك يقومون بالتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية، بهدف استكمال خطة البناء والتنمية والنهوض بالدولة المصرية.

شدد الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن الحاضرين في الاجتماع على أهمية الاستعدادات على أكمل وجه من أجل تيسير وتسهيل الفترة الانتخابية القادمة، بالإضافة إلى أهمية تكاتف جميع فئات المجتمع المصري خلال الفترة القادمة خاصة الشباب، وذلك من خلال تيسير وتسهيل إجراءات التصويت والإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية التي تم تجهيزها بشكل كامل لاستقبال جميع الفئات من المواطنين، موضحاً أن المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين مهمة للغاية بحيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية بهدف اختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الاستعدادات الأخيرة في أسرع وقت ممكن بنطاق المحافظة على خلفية ظهور محافظة الشرقية بالوجه اللائق المعتاد عليه خلال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة.

أضاف المحافظ خلال كلمته بالاجتماع أن الدولة المصرية بأكملها تشهد مرحلة هامة وهي فترة الانتخابات القادمة، وهذه الفترة بالتحديد تتطلب منا جميعاً ممارسة حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الشعب المصري لديه بالفعل الوعي والحس الوطني وذلك يجعله قادراً على النزول والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

أكد الدكتور ممدوح غراب أن محافظة الشرقية شهدت الكثير من الإنجازات وتم بذل الكثير من الجهود خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل تطوير كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن حجم الإنجاز الذي تم خلال هذه الفترة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية تجاوز حاجز الـ 62 مليار جنيه، وهذا التطوير يسعى لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتوفير أفضل الخدمات وتقديمها لهم على أفضل وجه على خلفية نيل رضا المواطنين وتحقيق طموحاتهم.

اختتم الدكتور ممدوح غراب اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن بتأكيده على أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال فترة الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من يوم 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري 2023، موضحاً أن عدد الناخبين بمحافظة الشرقية بلغ حتى الآن 4 مليون و 699 ألف و 932 ناخب وناخبة، وقد أدلوا بأصواتهم في المقار الانتخابية التي تم تجهيزها بالكامل والتي بلغ عددها بنطاق محافظة الشرقية 980 مركز انتخابي.