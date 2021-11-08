محافظ الشرقية يعفي رئيس مدينة فاقوس ونائبيه ومديري الإدارات الهندسية التابعين له من مناصبهم ويحيلهم للتحقيق

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرار اليوم الإثنين ينص بإيقاف الأستاذ عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، وكذلك نائبيه ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات ومشرف المنطقة عن العمل، حيث قام المحافظ بإعفائهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق، وكان السبب وراء ذلك الإهمال والتقصير في العمل والتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض المباني المُقامة بشكل مخالف، وعدم متابعة أعمال البناء المخالف في نطاق مدينة فاقوس وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

جاء قرار الدكتور ممدوح غراب بعد أن اطلع على تقرير لجنة المتابعة الميدانية المختصة بالمرور والتفتيش على المخالفات البنائية على نطاق المحافظة، حيث أفاد تقرير اللجنة بتعدد حالات البناء المخالفة بمدينة فاقوس والتي كانت بدون رقابة أو ردع من مجلس المدينة.

وعلى ذلك توجه المحافظ لمدينة فاقوس برفقة الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والسيد اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، للتأكد والمعاينة على الطبيعة لما ورد في تقرير اللجنة، وبناء على تلك المعلومات ترأس المحافظ حملة إزالة بمركز ومدينة فاقوس بالتعاون مع قوات الشرطة لإزالة المباني والأدوار المخالفة بالعقارات المُقامة بدون ترخيص، وبعض المباني الأخرى الصادر بحقها قرارات إزالة نظراً لمخالفتها.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من إدارتي الشؤون الهندسية والقانونية بالديوان العام، بهدف فحص ومراجعة الرخص الممنوحة للمباني بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها، مشدداً أنه لن يتم السماح لأي أحد بمخالفة القانون.

صرح المحافظ أيضا أن غياب رقابة المسؤول التنفيذي وعم متابعته المستمرة للشارع أدى إلى قيام المواطنين بمخالفة القانون، وقاموا بإقامة مباني مخالفة لقواعد البناء، مؤكداً على ضرورة التصدي لكافة أشكال حالات التعدي التي تعتبر مخالفة للقانون.