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محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

محمود الشريف

أعلن اليوم مكتب المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية سواء بالتعليم العام أو الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام، وتم تحديد الحد الأدنى لدرجة القبول بالتعليم الثانوي العام من 240 درجة، وللخدمات من 230 درجة، وللثانوي الخاص من 220 درجة، وذلك تبعاً لأعداد الفصول المتاحة بالمدارس الثانوية والطاقة الاستيعابية لهذه المدارس، والتي سوف تستوعب نحو 55 ألف طالب وطالبة موزعين على 1177 فصل دراسي.

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

كما اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية للعام الجديد 2023/2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول تبعاً لكل نوع من أنواع التعليم الفني سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري، ومدارس التدريب المزدوج، وذلك وفقاً للجداول التالية، والمرفق بها أسماء المدراس، ونوعها، والإدارة التعليمية التابعة لها، والحد الأدنى للقبول بهذه المدارس.

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هذا وقد أوضح البيان الذي نشرته البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة للعام الحالي 2022/2023، بلغ نحو 135706 من أصل 136838 طالب وطالبة، ونجح منهم نحو 115683 طالب وطالبة، بنسبة نجاح وصلت 85.91% لهذا العام

تنسيق الثانوية محافظة الشرقية الحد الأدنى للقبول
الثانوي العام 240
الثانوي العام (خدمات) 230
الثانوي العام (خاص) 220

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الصناعي.

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024
الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية بمحافظة الشرقية

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي.

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024
تنسيق محافظة الشرقية

الحد الأدنى للقبول بالتعليم المزدوج والتدريب.

- صورة 1 - أخبار محافظة الشرقية | الحد الأدنى للثانوية بالشرقية | الشرقية

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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26 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    من فضلك خفض تنسيق الثانوي الي 225

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  2. غير معروف يقول

    العام الماضى كان نفس عدد الفصول 1177لاستيعاب 63750 طالب أما هذا العام عدد الفصول 1177 لاستيعاب 55000 طالب كيف هذا هل هناك خطاء ما

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  3. B0C2B05E7D يقول

    تنسيق الشرقيه عالى جدا لو سمحت خفض التنسيق علشان الطلبه مش تدمر

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  4. تخفيض التنسيق لو سمحت علشان الطلبه مش تدمر يقول

    تنسيق الشرقيه عالى جدا لو سمحت خفض التنسيق علشان الطلبه مش تدمر

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  5. غير معروف يقول

    تنسيق محافظة الشرقيه ٢٢٠

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  6. غير معروف يقول

    ربنا يباركلك خليه التنسيق ل230

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  7. غير معروف يقول

    من فضلك يا سيادة المحافظ تخفيض التنسيق ل220

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  8. متولي يقول

    تخفيض تنسيق الثانويه العامه محافظة الشرقية

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  9. غير معروف يقول

    تخفيض تنسيق الثانويه العامه محافظة الشرقية

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    1. سلمى يقول

      من فضلك تخفيض تنسيق الثانوية العامة محافظة الشرقيه بليز

  10. غير معروف يقول

    تخفيض تنسيق الثانويه العامه محافظة الشرقية

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  11. غير معروف يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفيض التنسيق الى ٢٢٠

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    1. غير معروف يقول

      يارب ىنزل التنسيق

  12. غير معروف يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفيض التنسيق الى ٢٢٠

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  13. غير معروف يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفيض التنسيق الى ٢٢٠

    الرد
  14. غير معروف يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفيض التنسيق الى ٢٢٠

    الرد
  15. غير معروف يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفيض التنسيق الى ٢٢٠

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  16. اشرف الليثى يقول

    السيد /الوزير المحافظ لو انخفض التنسيق إلى 220للثانوى العام يبقى ممتاز

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    1. محمد مدحت يقول

      من فضلك سياده المحافظ تنزيل التنسيق ل 230الثانوي العام

    2. محمد مدحت يقول

      من فضلك سياده المحافظ تنزيل التنسيق ل 230الثانوي العام

    3. محمد مدحت يقول

      من فضلك سياده المحافظ تنزيل التنسيق ل 230الثانوي العام

  17. حسام خشبه يقول

    من فضلك يا سياده المحافظ تخفض التنسيق

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    1. غير معروف يقول

      تنزيل التنسيق اللي ٢٢٥الثانوية العامة

  18. غير معروف يقول

    معنه اه تعليم موزذوج فى المصنع

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  19. غير معروف يقول

    احسنت ربنا يباركلك

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    1. محمود الشريف يقول

      شكراً جزيلاً

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