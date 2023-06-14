محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

أعلن اليوم مكتب المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية سواء بالتعليم العام أو الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام، وتم تحديد الحد الأدنى لدرجة القبول بالتعليم الثانوي العام من 240 درجة، وللخدمات من 230 درجة، وللثانوي الخاص من 220 درجة، وذلك تبعاً لأعداد الفصول المتاحة بالمدارس الثانوية والطاقة الاستيعابية لهذه المدارس، والتي سوف تستوعب نحو 55 ألف طالب وطالبة موزعين على 1177 فصل دراسي.

كما اعتمد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية الفنية للعام الجديد 2023/2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول تبعاً لكل نوع من أنواع التعليم الفني سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري، ومدارس التدريب المزدوج، وذلك وفقاً للجداول التالية، والمرفق بها أسماء المدراس، ونوعها، والإدارة التعليمية التابعة لها، والحد الأدنى للقبول بهذه المدارس.

هذا وقد أوضح البيان الذي نشرته البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة للعام الحالي 2022/2023، بلغ نحو 135706 من أصل 136838 طالب وطالبة، ونجح منهم نحو 115683 طالب وطالبة، بنسبة نجاح وصلت 85.91% لهذا العام

تنسيق الثانوية محافظة الشرقية الحد الأدنى للقبول الثانوي العام 240 الثانوي العام (خدمات) 230 الثانوي العام (خاص) 220

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الصناعي.

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي.

الحد الأدنى للقبول بالتعليم المزدوج والتدريب.