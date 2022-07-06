محافظ الشرقية يطلع على تنفيذ 11 مشروعًا في فاقوس بتكلفة 2 مليار و 681 مليون جنيه

اطلع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على نسب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مركز ومدينة فاقوس في مختلف القطاعات سواء كانت الصرف الصحي او الطرق أو الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، بنسبة إجمالية وصلت إلى 2 مليار و681 مليون و762 ألف جنيه، أوضح محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ 11 مشروع في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و15 مليون و840 ألف جنيه.

ولفت محافظ الشرقية أن هذه المشاريع نفذت بشكل كامل في كل من ميت العز، وجهينية القبلية، وجهينة البحرية، وغزالة عبدون والديدامون من خلال إنشاء 5 محطات رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية وصلت إلى مائة مليون جنيه وتوسعة محطات معالجة فاقوس بتكلفة مالية 45 مليون جنيه.

محافظ الشرقية يطلع على مشروعات هامة

كما اطلع محافظ الشرقية على مشروعات صرف صحي متكامل السنيطة والنوافعة A لخدمة قرى السنيطة – النوافعة – عزبة الرفاعيين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 352 مليون إذ تم التنفيذ بنسبة تصل إلى 100% وجاري أعمال التسليم الابتدائي.

توريد الأقماح لصوامع وشون محافظة الشرقية

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير عملية توريد الأقماح إلى الصوامع والشون المحافظة، والتي يصل عددها إلى 55 صومعة وبلغ إجمالي ما تم توريده إلى القمح حتى الآن ٦٢٨٥٥٩ طن و٢٩٤ كيلو قمح، وأوضح ممدوح غراب أن إجمالي المساحة المزروعة من القمح وصل حتى الآن إلى٤٢٣ ألف و٢٢٢ فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.