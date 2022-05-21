منها تغطية البالوعات.. 9 تعليمات من محافظ الشرقية لرؤساء المراكز خلال موسم امتحانات الشهادة الإعدادية

عزت محمد

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت في محافظة الشرقية، ولأن عدد الطلاب ضخم ويخوضون الامتحانات وسط استمرار وجود فيروس كورونا التاجي، أصدر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، عدة تعليمات إلى رؤساء المراكز، لتوفير أقصى حماية لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، منها ضرورة تغطية جميع البالوعات التي تقع في محيط المدارس، مع تطهير  الفصول لضمان عدم انتشار الفيروس بين الطلاب.

محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
المحتويات
تعليمات محافظ الشرقية خلال امتحانات الإعدادية
محافظ الشرقية يحذر الطلاب من الغش
امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

تعليمات محافظ الشرقية خلال امتحانات الإعدادية

  1. عمل حملات دورية لإزالة كل القمامة التي توجد في الطرق العامة والشوارع الموجودة بالقرب من المدارس.
  2. تسوية جميع الشوارع المحيطة بالمدارس باستخدام “الجليدر”.
  3. إزالة العربات التابعة للباعة الجائلين، حتى يستطيع الطلاب التحرك بحرية خلال دخول الامتحان ومغادرة اللجان.
  4. تغطية كل البالوعات لضمان سلامة الطلاب وأولياء الأمور.
  5. تطهير جميع لجان الامتحانات لمنع انتشار العدوى.
  6. التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من أن أسوار جميع المدارس سليمة.
  7. التأكد من سلامة الزجاج وجميع الشبابيك.
  8. فحص الكهرباء والتأكد من وجود طفايات حريق داخل المدارس.
  9. تنظيف خزانات المياه وعمل صيانة لها.
منها تغطية البالوعات.. 9 تعليمات من محافظ الشرقية لرؤساء المراكز خلال موسم امتحانات الشهادة الإعدادية 1 21/5/2022 - 9:52 م
امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ الشرقية يحذر الطلاب من الغش

ونصح محافظ الشرقية طلاب الشهادة الإعدادية، بضرورة تجنب الغش طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مطالبًا الجميع بالمراجعة الجيدة قبل كل امتحان، وعلى الجانب الآخر، وجه المراقبين بالتصدي للغش الذي قد يحدث في اللجان، موضحًا أن ذلك يحمي حقوق الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

الجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم السبت 21 مايو الجاري بمادة اللغة العربية، وغدًا ومن المقرر أن يخوض الطلاب امتحان الجبر والإحصاء، وسوف تستمر امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني حتى الخميس المقبل، وستكون المادة الأخيرة هي الدراسات الاجتماعية، ولكن طلاب المدارس الرياضية، سيكون لديهم امتحان إضافي في اليوم الأخير، وهو التربية الرياضية.

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عزت محمد

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