محافظ الشرقية يصدر قرار جديد لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.. فما هو

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن تشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية السبكي التابعة لمركز الزقازيق، لحين الانتهاء من أعمال التوسعات التي تتم حاليا بطاقة تصميمية 92 ألف م3 / يوم، في محطة معالجة العصلوجي بطاقة تصميمية 92 ألف م3 / يوم، عن تركيب وحدة نقل ديزل والصب على محطة رفع الأحرار، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي سليم وآمن لخدمة أهالي القرية.

إيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات الصرف الصحي

وأعلن محافظ الشرقية عن ذلك القرار في أثناء اللقاء الذي عقده مع عدد من أهالي القرية، بحضور لطفي شحاته، عضو مجلس النواب، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وذلك لإيجاد حلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات الصرف الصحي في كافة أرجاء محافظة الشرقية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على آلية الاستفادة من محطة رفع السبكي الخاصة بكارفور المحافظة وعمارات الأوقاف، لخدمة أهالي القرية، وتنفيذ الوصلات المنزلية والمزمع ربطها على محطة العصلوجي فور الإنتهاء من أعمال التوسعات الجارية، من قبل قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ شبكة صرف صحي بالقرية، للتغلب على مشكلة الصرف الصحي، كما ركبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحدة رفع ديزل بعد أن قام الأهالي بالتوصيل العشوائي على الشبكة؛ لسحب المياه والصب على محطة رفع الأحرار؛ تفاديًا لغرق القرية في مياه الصرف الصحي.

تذليل العقبات أمام الشركات للانتهاء من الصرف الصحي

وأكد محافظ الشرقية خلال اللقاء على تذليل كل العقبات أمام الشركة المنفذة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال، كما أكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الجارية بمحطة توسعات العصلوجي، وتشغيل محطة رفع السبكي؛ لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وللحفاظ على البيئة، كما نوه إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ولن يدخر جهدًا في سبيل تحسين القطاعات الخدمية والتنموية.