محافظ الشرقية يصدر توجيهات بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة

في توجيهات رسمية صادرة من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، حيث كانت موجهة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وكان محتواها يدور حول ضرورة تكثيف حملات النظافة وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية ودهان البلدورات وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى تجميل المحافظة، هذا بالإضافة إلى فحص ومراجعة أعمدة الإنارة بكل المراكز والمدن والقرى بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي العام بالمدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين.

أبرز ما جاء في توجيهات محافظ الشرقية

انصياعاً للتوجيهات الصادرة من محافظ الشرقية، يا درة الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بتنظيم حملات النظافة على طول الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة تحت إشراف من نائب رئيس المدينة وذلك حتى تبدو عاصمة الشرقية في مظهر حضاري وجمالي لا يضاهى أمام الزائرين.

من جانبها، حرصت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق أيضاً إنجاز أعمال رفع القمامة بشارع الجلاء وشارع الفلوجة وسعد زغلول وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظة شارع الجيش وغيرها من الشوارع الرئيسية والهامة في المحافظة، كل هذه الجهود تأتي في إطار توفير بيئة صحية وآمنة وجيدة وحيوية لأهالي الحي.

بجانب ما سبق، حرص قسم الإشغالات بالحي المشار إليه بإنجاز أعمال رفع الإشغالات من ميدان المحطة وتخصيص نفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي باشا والقصر الأبيض، فضلاً عن تنفيذ كل ما هو مطلوب أمام محطة قطار الشرق بغرض تحقيق أقصى أنواع الانضباط بميادين الحي وشوارعه، كل هذه الجهود أتت بالتزامن مغ إنهاء أعمال الصيانة الخاصة بالأعمدة والكشافات وفضلاً عن تركيب لمبات جديدة ببعض الشوارع الهامة منها شارع مولد النبي وشارع المعهد الديني.

متابعة أعمال صيانة ورفع أعمدة الإنارة بمدن المحافظة

على صعيد آخر، أفادت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بأن أعمال صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات ما زالت جارية حسب توجيهات محافظ الشرقية، حيث يتم تنفيذها ومتابعتها بشوارع المشروع والإنتاج والنقراشي ومدخل الديدامون الحسيتية، ويتم إنجاز الأمر باستخدام سيارة كهرباء وغيرها من معدات رئاسة المركز، هذا وحرصت الأجهزة التنفيذية بالمركز على متابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين عن كثب.

أما عن مركز ومدينة بلبيس، فقد قامت الأجهزة التنفيذية فيها بعمل حملات للنظافة العامة في كل الشوارع والميادين سواء كانت رئيسية أو فرعية وغيرها من الطرق الصحراوية والزراعية بالإضافة إلى تركيب الكشافات بالطريق الزراعي ببلبيس مسطرد.