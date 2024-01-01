محافظ الشرقية يشيد بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال عام 2023 الهادفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعض التوجيهات مؤخراً للجهات المعنية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها لتحقيق الإنتاج الوطني المُراد تحقيقه من اللحوم الحمراء والألبان على خلفية تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الطب البيطري التي تتمثل في توفير كافة الرعاية البيطرية للماشية بالقرى والمزارع بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى الحملات البيطرية التي يتم تنظيمها من أجل الوصول للقرى والمزارع ومربي الماشية لتوفير الرعاية البيطرية لهم وتطعيم وتجريع الماشية ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بتنظيم العديد من الندوات التوعوية والإرشادية لتوعية المواطنين بالاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة الاستفادة من الحملات والقوافل الطبية البيطرية التي يتم تنظيمها أيضا ضمن إطار النهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها.

هذا وقد استعرض اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية تقريراً شاملاً يتضمن المجهودات والأعمال التي قامت بها المديرية خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى ديسمبر 2023، حيث أكد الدكتور إبراهيم متولي أن مديرية الطب البيطري قامت بالآتي.

“الفحص والكشف عن مرض البروسيلا لعدد 31568 رأس من الماشية”.

“تم تحصين عدد 8030 من الماشية بلقاح ريف 1، وتم تحصين عدد 6858 رأس من الأبقار والجاموس بنطاق المحافظة بلقاح العترة 19”.

“تم فحص أكثر من 26 ألف رأس أبقار وجاموس للكشف عن مرض الدرن”.

“تم تنظيم وتنفيذ عدد 4721 من الندوات الإرشادية والتي تضمنت ندوات وقاية ورعاية وأمراض مشتركة ورعاية تناسلية ومجازر وتأمين على الماشية وندوات مشتركة”.

أكد الدكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الانتهاء أيضا من الترصد الوبائي النشط لمرض أنفلونزا الطيور، وذلك بالتعاون مع عدد من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيراً إلى أنه تم تحرير استبيانات “استخدام مضادات الميكروبات المعروفة باختصار AUM”، للوحدات البيطرية بمراكز المحافظة المختلفة، كما أنه تم الاشتراك مع لجان الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مأموريات مقاومة مضادات الميكروبات “AMR”، حيث أكد الدكتور إبراهيم متولي أن هذه الأعمال أسفرت عن الآتي:

“ترقيم وتسجيل عدد 66256 رأس من الماشية”.

“تم الرد على الشكاوى المقدمة من المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بالمديرية وبلغ عدد الشكاوى 551 شكوى”.

“إحصاء إجمالي عدد المذبوحات والتي بلغ عددها من الأبقار والجاموس والعجل والضأن والماعز والجمال والبتلو 37718 رأس، بينما بلغ عدد إجمالي المذبوحات من الدواجن 11981814 طائر”.

“بلغ إجمالي كميات اللحوم والدواجن الموردة إلى الجهات الحكومية من لحوم مجمدة 90481، بينما الدواجن المجمدة 224140، بينما اللحوم الطازجة 2674”.

أوضح اللواء الدكتور إبراهيم متولي أيضا أن إدارة التدريب قامت بتنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتي كانت تتمثل في “تنمية الموارد البشرية – قانون الخدمة المدنية والجوانب القانونية – أمراض الأسماك – الصناعات الغذائية – التطبيق الحلقي والتلقيح الاصطناعي – رعاية تناسلية وتلقيح اصطناعي – رعاية وجراحة الحيوانات الأليفة – رعاية الأغنام والماعز – الأدوية والمستلزمات الحيوية البيطرية”، مشيراً إلى أن عدد الأطباء الذين استفادوا من هذه الدورات حوالي 95 طبيب.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أيضا أن الإدارة الاستراتيجية قامت بالعديد من المجهودات أيضا والتي تمثلت في “تنظيم عدد من ورشات العمل والتي بلغ عددها 11 ورشة عمل، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الرش والتطهير، بينما تم تنظيم عدد 76 من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات”.