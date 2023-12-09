محافظ الشرقية يشيد بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التعليم بعد عقد بعض الندوات التوعوية بمدينة ديرب نجم

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخراً توجيهات لمديري المديريات المعنية بالمحافظة من أجل تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية على خلفية زيادة ورفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بالمديريات وكذلك المواطنين، حيث أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد أن تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية من قبل المديريات بين طلبة المدارس بنطاق المحافظة، على خلفية توعية الطلاب وزيادة الوعي الصحي والبيئي لديهم وتزويدهم بالأفكار الإيجابية بحيث تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعقد بعض الندوات التوعوية والتثقيفية وإعداد العديد من الأنشطة التفاعلية بين طلاب المدارس بمركز ديرب نجم، وذلك بالتنسيق أيضا مع الإدارة التعليمية بمركز ديرب نجم، مؤكداً أن الطلاب يعتبرون عنصر مهم في صناعة المستقبل وعنصر مساهم في تنفيذ كافة خطط التنمية في الوطن.

أضاف المهندس عامر أبو حلاوة أن الهدف وراء عقد الندوات التوعوية والتثقيفية يكمن في فهم أهمية الحفاظ على المياه من الهدر وترشيد استخدامها بشكل إيجابي ومناسب، وحماية البيئة من التلوث، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالقضايا البيئية التي من ضمنها وأهمها التغيرات المناخية، وكذلك تعريف الطلاب بطرق التعامل والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

أشار المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أن الندوات التي تم تنظيمها تضمنت إقامة ألعاب وأنشطة تفاعلية للطلاب بالمدارس، مثل الرسم والتلوين والعديد من الأنشطة الأخرى، بينما الندوات التوعوية كانت تتضمن إقامة ورش عمل لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وتم أيضا توزيع بروشورات تم التوضيح فيها أرقام الشكاوى والاستفسارات، مشيراً إلى أن الندوات تضمنت أيضا إقامة بعض المسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين في المسابقات.