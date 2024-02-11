محافظ الشرقية يشيد بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم ويمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة بمكتبه اليوم

أشاد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود الأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، لما قدمه من أداء مميز وجهود ملموسة تتمثل في الارتقاء بمنظومة التعليم العام والفني داخل مدارس محافظة الشرقية، حيث قام المحافظ بتكريم وكيل مديرية التربية والتعليم بمنحه شهادة تقدير وشعار المحافظة نظراً لجهوده وأعمالها التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وكذلك لتعيينه وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، حيث تمنى له المحافظ التوفيق وبذل المزيد من الجهود خلال أداء مهام عمله الجديد والاستمرار في أعمال تطوير منظومة التعليم والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأستاذ محمد رمضان قدم الكثير من الأعمال الملموسة وأداء رائع خلال فترة عمله في السنة الماضية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتمام كبير بتنمية وتطوير قطاع التعليم وتسعى بكل ما لديها لتطوير منظومة التعليم العام والفني والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، لافتاً إلى أنه تم تطوير النظم والبرامج التعليمية خلال الفترة الأخيرة بهدف تقديم خدمات تعليمية جيدة إلى الطلاب بحيث يتماشى ذلك مع العصر الحديث.

هذا وقد أعرب الأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم عن امتنانه وخالص شكره للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نظراً لتكريمه اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، ومنحه أيضا شهادة تقدير وشعار المحافظة نظراً لما قدمه خلال الفترة الأخيرة من أعمال تطوير داخل قطاع التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع محافظة الشرقية برؤسائه والتي تعتبر مليئة بالاحترام والود والإخلاص والحزم بما يعكس الرؤية الموحدة لكلا الجانبين تلك الرؤية تسعى لتطوير المنظومة التعليمية داخل مدارس محافظة الشرقية.