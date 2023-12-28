محافظ الشرقية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الأعمال الميدانية وضرورة التواجد بالشوارع خلال فترة الطقس السيء

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الأعمال الميدانية التي تتضمن أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة والعمل على إزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع، وذلك بعد أن تعرضت محافظة الشرقية لهطول أمطار غزيرة صباح اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

بناء على توجيهات المحافظ تم الدفع بالعديد من سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع الرئيسية والفرعية من أجل كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة، بالإضافة إلى تسليك بالوعات الصرف الصحي والحرص على التأكد من تصريف المياه المتراكمة بالشوارع لحظة بلحظة، فضلاً عن تنظيم حركة السير بالطرق الرئيسية والميادين العامة منعاً للازدحام والتكدس وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أمام حركة السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن.

تم تنظيم حملات ميدانية أيضا من أجل متابعة ومراجعة أعمدة الإنارة والحرص على التأكد من عزلها التام للكهرباء للحد من حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب أيضا على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات في الطقس بهدف مواجهة التقلبات الجوية والطقس السيئ، بالإضافة إلى رفع درجات الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والعمل على ربطها بغرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بهدف التدخل الفوري والسريع في حالة وقوع أي مشاكل متعلقة بالطقس السيئ ومواجهة أي مشكلة تواجه المواطنين، مشدداً على ضرورة الاستمتاع للمشاكل التي تواجه المواطنين والرد على كافة الشكاوى القادمة من المواطنين والعمل بشكل فوري على حل المشاكل التي يتم تلقيها.