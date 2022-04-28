محافظ الشرقية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة والتصدي لمحاولات البناء العشوائي بنطاق المحافظة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات الإزالة الفورية للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة بناء عشوائية بدون الحصول على ترخيص، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم التهاون عند تنفيذ أعمال الإزالة وفرض سيادة القانون على المخالفين حتى لا تعود تلك التعديات مرة أخرى.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية قامت رئاسة مدينة منيا القمح بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة بنطاق المدينة، ونجحت الحملة في التصدي لمحاولة بناء مخالف بقرية ميت يزيد التابعة للوحدة المحلية بسنهوت، وكانت الحالة المخالفة عبارة عن شدة خشبية مُعدة لصب سقف دور خامس علوي بأحد المباني بقرية ميت يزيد وكانت تشغل مساحة 150 متر، وتم إزالتها على الفور وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

قامت رئاسة مدينة بلبيس بالتعاون مع أجهزة الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان ورئيس القسم الهندسي بالوحدة بتنظيم حملة إزالة فورية للتعديات المخالفة، وأسفرت الحملة عن التصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 10 قيراط بالكتيبة غرب طريق النقشلي، حيث قام الشخص المخالف بحفر وصب أعمدة حديدية لإقامة ملعب كرة خماسي، وعلى ذلك تم عمل إزالة بشكل كلي على نفقة المخالف، وتم رد الشيء لأصله وتم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء بمقر الوحدة المحلية، فضلاً عن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.