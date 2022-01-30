محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصيادلة ويوضح أهمية دور الصيدلي في المجتمع

شهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصيادلة الحكوميين بمحافظة الشرقية الذي يتم تنظيمه من قبل نقابة الصيادلة بالمحافظة، بالتعاون مع رابطة أطباء الكبد والصدر بالمحافظة، حيث أوضح الدكتور ممدوح غراب أهمية دور الصيدلي في المجتمع مؤكداً أنه يقوم بتوجيه المريض للطبيب المناسب بحسب حالته، فضلاً عن تقديم الوعي الصحي والتثقيف الدوائي للمرضى، وكذلك الرد على كافة استفساراتهم حول حالتهم الصحية.

شارك في حضور فعاليات المؤتمر كل من الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى العديد من مديري المستشفيات والإدارات الصحية وأقسام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية والجامعية.

أكد الدكتور ممدوح غراب أن محافظة الشرقية مستعدة تماماً لتقديم دورات تدريبية للصيادلة بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، لافتاً إلى أن تلك الدورات سيتم تقديمها بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لها، والمعتمد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.