محافظ الشرقية يشارك في حملة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” ويشيد بالخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين

شارك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب في حضور فعاليات الحملة التي تم إطلاقها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان بالوعي مصر بتتغير للأفضل”، حيث تم إقامة فعاليات الحملة بساحة ناصر بمدينة الزقازيق اليوم الخميس الموافق 4 من شهر يناير الجاري 2024، وتهدف الحملة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تقديم الخدمات المختلفة للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وكان الدكتور ممدوح غراب قد حرص اليوم على تفقد سير أعمال الحملة وتفقد الخدمات المقدمة للسيدات المستهدفات من قبل الحملة، كما أجرى المحافظ بعض المحادثات مع عدة سيدات من أجل التأكد من حصولهم على الدعم والخدمات المقدمة لهم، حيث أكد على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

أوضح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة كما أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم، كما أشاد المحافظ بأعمال حملة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” التي تم إطلاقها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن الحملة بدورها تسعى للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

كان برفقة المحافظ كل من المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أسعد صابر مسؤول الدعم الفني بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة.

من جانبه أوضح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي أن حملة “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” تهدف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً وذلك من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يتم حصر الأسر ويتم تصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، موضحاً أن ذلك يتم من خلال عدة تدخلات ومساعدات يتم من خلالها تصنيف الأسر التي تحتاج إلى الرعاية والدعم وبناء على ذلك يتم تقديم الدعم اللازم على أكمل وجه.

أوضح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن التدخلات والمساعدات التي يتم من خلالها تصنيف الأسر بناء على الحاجة، يتم الحصول عليها من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث يشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم مشروعات متناهية الصغر ويعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

أكد الأستاذ عبد الحميد الطحاوي أنه خلال فعاليات الحملة اليوم تم التعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من أجل تنظيم قافلة طبية أيضا وهذه القافلة قامت بتقديم الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً خلال سير أعمال الحملة، موضحاً أن القافلة الطبية تستهدف توقيع الكشوفات الطبية وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى الذين هم ضمن التخصصات التي تشملها القافلة الطبية، موضحاً أن القافلة الطبية تشمل العديد من التخصصات البارزة منها “نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن والحنجرة – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية – الأشعة والتحاليل”، حيث أكد الأستاذ عبد الحميد الطحاوي أن كافة الخدمات الطبية يتم تقديمها للمواطنين المترددين على القافلة الطبية بشكل مجاني تماماً بدون تحصيل أي رسوم، بما في ذلك توقيع الكشوفات الطبية للمواطنين وتقديم العلاج اللازم بشكل مجاني.