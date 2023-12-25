محافظ الشرقية يشارك في افتتاح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير بتكلفة مالية بلغت 8.5 مليون جنيه

شارك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في افتتاح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفى أبو كبير المركزي الذي تم إقامته بتكلفة 8.5 مليون جنيه بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، على خلفية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المميزة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى، وشارك في حضور افتتاح بنك الدم التجميعي والمعامل كل من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، والأستاذ السيد عبد الرزاق رئيس مدينة أبو كبير والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، بالإضافة إلى عدد من نواب مجلس البرلمان وعدد كبير من مواطني وأهالي مدينة أبو كبير.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولي تولي اهتمام كبير بتنمية وتطوير قاطع الصحة من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المميزة للمواطنين، كما أن الدولة دائماً ما تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي بدورها تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه القطاع الصحي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع الصحي وتضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدني التي تسعى دائماً لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

هذا وقد استعرضت الدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى كافة التفاصيل الخاصة بتطوير بنك الدم التجميعي والمعامل، وكافة المشتملات التي يحتوي عليها المستشفى، موضحة أن بنك الدم التجميعي تم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل بتكلفة مالية بلغت 4.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أن بنك الدم يضم عدد 2 جهاز سنترفيوج قرب الدم، وكذلك عدد 2 ثلاجة حفظ قرب الدم، و4 كراسي تبرع وكذلك 3 أجهزة ميكسر قرب الدم، وجهاز حفظ الصفائح الدموية، بالإضافة إلى فريزر حفظ بلازما وجهاز لحام قرب الدم.

أوضح الدكتورة أميرة خلف أن قسم المعامل الذي تم تطويره وتجهيزه بتكلفة مالية 4 مليون جنيه عبر الدعم المقدم من وزارة الصحة والسكان يحتوي على معمل طوارئ ومعمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجي ومعمل لأمراض الدم، حيث يضم عدد 2 جهاز كيمياء أتوماتيك لتحليل كيمياء الدم بدقة عالية، وكذلك جهاز صورة دم كاملة وجهاز ميني فيداس لتحليل الهرمونات منها تحاليل الغدة الدرقية والجار الدرقية، بالإضافة إلى تحاليل ألفا فيتو بروتين وانزيمات القلب وجهاز مزارع الدم اتوماتيك، وكذلك عدد 2 جهاز تحليل غازات الدم، مشيرة إلى أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض لبنك الدم التجميعي وقسم المعامل، وتم تدريبهم على التعامل مع الأجهزة الطبية الجديدة التي تم توفيرها بالمستشفى، والتي تم توفيرها لخدمة أهالي مدينة أبو كبير والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

من جانبه أضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن مستشفى أبو كبير المركزي شهد الكثير من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال الفترة الأخيرة، كما تم افتتاح أقسام طبية جديدة بالمستشفى بتكلفة مالية تخطت حاجز الـ 18 مليون جنيه، موضحاً أنه تم تطوير ورفع كفاءة أقسام العمليات الجراحية والكلي الصناعي والعناية المركزة، وعناية الكبد والجهاز الهضمي بجانب دعم المستشفى بوحدة أشعة مقطعية جديدة، لافتاً إلى أنه جاري الآن تنفيذ وإنشاء مبنى جديد للمستشفى نفسه على مساحة 4000 متر مربع، وذلك دعماً من وزارة الصحة والسكان بتكلفة مالية تقدر بحوالي 700 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى الجديد سيضم 6 طوابق وذلك عبارة عن دور أرضي وخمس أدوار علوية وبقدرة استيعابية 192 سرير.

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة وعددها يبلغ 25 مستشفى، موضحاً أنه تم دعم جميع المستشفيات بوحدات الأشعة المقطعية وكافة الأجهزة الطبية اللازمة، وذلك على خلفية تطوير القطاع الصحي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه القطاع، وكذلك ضمن إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات.