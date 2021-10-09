محافظ الشرقية يشارك في احتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

شارك الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في احتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان اليوم السبت الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وأكد الدكتور ممدوح غراب أن ما يحدث على أرض مصر يجسد رمزاً لصورة الأخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري، حيث شارك في حضور الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما وجه الدكتور ممدوح غراب التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللحضور بمناسبة تدشين الكنيسة بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعتبر منبر لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية، كما أكد المحافظ على ضرورة تبني منهج الحوار والتفاهم والسعي وراء تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

وبدأت احتفالية تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بكلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين، موجهاً تحية وشكر وتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمجهوداته وإنجازاته التي تستمر في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعياً كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات الدولة المصرية العريقة، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما أضاف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن يوم افتتاح أي كنيسة هو يوم مساهمة في بناء الإنسان على أرض مصر، حيث أن المؤسسات الدينية هي أهم مصادر تربية الإنسان، وعلى ذلك فإن إنشاء دور العبادة هو إضافة إلى قوة مصر ومساهمة في تكوين المواطن الصالح، كما أعرب عن سعادته بتدشين الكنيسة ومتمنياً التواجد المستمر لروح المحبة الوطنية التي تجمع كافة المواطنين على أرض الوطن العزيز.

إضافة إلى ذلك تبادل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقداسة البابا تواضروس الدروع والهدايا التذكارية تقديراً لدور كل منهما في خدمة الوطن، وحرص قداسة البابا تواضروس على تكريم الحضور بإهدائهم هدايا تذكارية بمناسبة تدشين الكنيسة، كما تمنى أن تسود المحبة بين الجميع قائلاً: “إن كل الفصائل تنتهي على الأرض أما المحبة فتصل إلى السماء”.