محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك 2022

قام اليوم محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، باستقبال كل من نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأب يوسف كمال راعي الكنيسة الكاثوليكية، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية، والقمص يوحنا إسحاق مندوبًا عن الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والوفد الكنسي المرافق لهم، للمباركة والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصا منهم على التأكيد على أخوة المسلمين والمسيحيين وأن أعيادهم واحدة، مما يترتب عليه ترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كل أطياف المجتمع، مع خالص تمنياتهم أن تنعم مصر بالأمن والأمان.

محافظ الشرقية يستقبل وفد من الأخوة المسيحيين للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

وقد أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن مدى شكره وامتنانه لقدوم الإخوة المسيحيين وزياراتهم للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، وأكد سيادته على أننا أبناء وطن واحد تحت راية واحدة، تجمعنا جميعا المحبة والعمل المشترك والصداقة، بهدف النهوض بمصر واستعادة كيانها وقدرها بين الأمم.

في نفس السياق استقبل محافظ الشرقية وفد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلى جانب الجهاز التنفيذي من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كما استقبل أيضا مديري الإدارات النوعية بالديوان العام، ومديري المديريات الخدمية ومديري ، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وأعرب غراب عن أمنياته نحو وطن ينعم بالاستقرار والأمن والأمان، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيرها نحو بناء الوطن ونحو الجمهورية الجديدة.

محافظ الشرقية يتفقد استعدادات المحافظة لاستقبال العيد

تفقد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، عدة شوارع بمدينة منيا القمح لكي يتابع أعمال النظافة، ولكي يتم التأكد من إزالة تراكمات القمامة من جميع شوارع المدينة والميادين الرئيسية، كما أكد المحافظ أن جولته هذه جاءت بهدف التأكد من الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وتوفير أفضل الخدمات لمواطني المحافظة.