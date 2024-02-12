محافظ الشرقية يستقبل مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ويكلف بتوفير وظائف لهم بالقطاع الخاص ووحدات سكنية ودعم مالي شهري

ضمن إطار مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن ذوي الإعاقة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة اليوم الإثنين، حيث استمتع المحافظ للمشكلات التي تواجههم على أن يتم العمل بشكل فوري لتوفير الحلول اللازمة لمشاكلهم.

أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تولي اهتمام كبير بالأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كافة أوجه الدعم لهم، بالإضافة إلى تمكين ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر فقراً، على أن يتم توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات القرى الأكثر فقراً بجميع أنحاء محافظة الشرقية.

شارك في حضور الاستقبال كل من المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مدينة فاقوس، ونائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة ومديرية إدارة خدمة المواطنين فرع الشرقية للتأمين الصحي ونائبه، ومدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ونائبة مديرة إدارة مشروعك.

أكد الدكتور ممدوح غراب على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 10 أسر من الأسر الأكثر احتياجاً والتي تعاني من عدم وجود دخل ثابت لها، على خلفية مساعدة الأسر على تحمل الأعباء المعيشية، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم وبالفعل أكدت الأبحاث الاجتماعية استحقاقهم للدعم والمساعدات المالية المقدمة لهم، كما كلف الدكتور ممدوح غراب بضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً، على أن يكون المبلغ المالي الخاص بالمعاش مصدر دخل ثابت لهم بحيث يمكنهم من خلال هذا الدعم تحمل نفقات المعيشة.

هذا وقد تقدمت مواطنتان بشكوى للمحافظ خلال اللقاء يؤكدون عدم وجود سكن يليق بهم، وبناء على ذلك وجه الدكتور ممدوح غراب مديرة إدارة صندوق الإسكان بديوان عام المحافظة، بضرورة التنسيق والعمل مع مديرية التضامن الاجتماعي للبحث في حالتهما الاجتماعية وبعد إجراء الأبحاث الاجتماعية المباشرة على الفور في توفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

خلال اللقاء وجه الأستاذ ممدوح غراب مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد سبعة مواطنين من الراغبين في العمل وبذل الجهد لتوفير نفقات أسرهم المعيشية، وذلك لعدم توافر فرص عمل جاد في القطاع الحكومي أو العام، مؤكداً على ضرورة توفير فرص العمل في القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن وأن تكون متاحة في هذا القطاع فقط والتقديم للحصول عليها من خلال مديرية القوى العاملة فقط، كما وجه المحافظ نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبمساعدة إحدى المواطنات التي ترغب في بدء مشروع خاص بها من أجل مساعدتها أيضا في إعالة أسرتها وسداد ديونها.

فيما يخص الخدمات الصحية والعلاجية للحالات المرضية من المواطنين الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية، كلف الدكتور ممدوح غراب نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالعمل على الفور من أجل توفير العلاج اللازم لأحد المواطنين الذين استقبلهم المحافظ اليوم، حيث كان يعاني من إصابة بشلل بالجانب الأيسر، بالإضافة إلى ابنة أحد المواطنين نظراً لإصابتها بـ قولون تقرحي، كما كلف المحافظ بضرورة إدراج الحالات المرضية من المواطنين في مشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج بالمجان على نفقة الدولة.

فيما يخص الخدمات الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية، كلف الدكتور ممدوح غراب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمناشدة الجمعيات الأهلية بالمساهمة في سداد ديون السيدات المعيلات والغارمات على أمل تخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في رعاية أسرهم.