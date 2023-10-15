محافظ الشرقية يستقبل السفيرة نائلة جبر بمكتبه اليوم الأحد 15 أكتوبر على خلفية مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

تلقى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، وكانت الزيارة بهدف تنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة، وكذلك البدء في تنظيم وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بالعديد من المديريات والإدارات بالمحافظة مثل “مديرية التضامن الاجتماعي – إدارة العمل – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – جهاز تنمية المشروعات – تنمية القدرات – مشروعك”، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات من اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري حتى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وشارك في حضور اللقاء بديوان عام المحافظة كل من المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظة للمشروعات.

مصدر الصورة: الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على فيسبوك

خلال اللقاء أشاد الدكتور ممدوح غراب بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية ومكافحة الإتجار بالبشر لمحافظة الشرقية، بهدف تنفيذ عدد من اللقاءات التوعوية وعقد العديد من ورش العمل المتنوعة لتنمية قدرات العاملين بالمديريات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات التثقيفية توعية العاملين والمواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن المشروعات التي تنفذها الدولة وكذلك المشروع القومي جميعها تندرج تحت المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى البرامج التي تقدم للشباب قروضاً ميسرة من أجل تنفيذ المشروعات الخاصة بهم، ومن ضمن تلك البرامج “مشروعك – صندوق التنمية المحلية – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، لافتاً إلى أن هذه البرامج لها دور كبير في محاربة البطالة وتساعد الشباب على فتح مشروعات خاصة بهم والأهم من ذلك تساهم في مكافحة الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب بحيث يمكنهم الحصول على دخل ثابت من هذه المشروعات وتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وقد أعربت السفيرة نائلة جبر عن امتنانها بترحيب المحافظ لها، وأشادت أيضا بالجهود المبذولة من قبل المحافظ التي تتمثل في تقديم التيسيرات اللازمة للشباب في إقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة، والتي تساهم بشكل كبير في مكافحة البطالة وتساعدهم في الحصول على فرص عمل حقيقية على خلفية التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تعتبر ظاهرة سلبية، بالإضافة إلى البحث عن أوجه التعاون المشترك للتوسع في إقامة العديد من البرامج التوعوية ضمن إطار مكافحة تلك الظاهرة السلبية “الهجرة الغير شرعية”، فضلاً عن نشر الوعي أيضا بين أفراد المجتمع بمحافظة الشرقية من أجل تحقيق التنمية المطلوبة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب أيضا أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء آخر بديوان عام المحافظة بمشاركة العديد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين والعديد من منظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري إدارات تنمية القرية والشئون الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي بهدف مناقشة أسباب الهجرة الغير شرعية والطرق المناسبة لمكافحتها، بالإضافة إلى أهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام، وكذلك رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة السلبية “الهجرة الغير شرعية” فضلاً عن الحديث أيضا عن البدائل المتاحة للقضاء على الظاهرة السلبية.