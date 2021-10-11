محافظ الشرقية يستقبل الدكتورة إيزيس إبراهيم بمكتب ديوان عام المحافظة للوقوف على تفاصيل واقعة حدثت لها اليوم

بواسطة مهند شرف

استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة الصيدلانية إيزيس مصطفى إبراهيم بمكتبة الديوان العام، حيث تعمل الدكتورة إيزيس إبراهيم بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وكان في الحضور كل من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية.

محافظ الشرقية يستقبل الدكتورة إيزيس إبراهيم بمكتب ديوان عام المحافظة للوقوف على تفاصيل واقعة حدثت لها اليوم 2 11/10/2021 - 10:50 م
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وطالب الدكتور ممدوح غراب الصيدلانية إيزيس إبراهيم بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنة الصيادلة والتغلب على المشكلات، والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهاراتها في التعامل مع الأخرين والاستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة، وكذلك تقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء، وجاءت هذه الكلمات التحفيزية من المحافظ بسبب ما تعرضت إليه الدكتورة إيزيس إبراهيم داخل مقر عملها، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونياً، حيث قدمت الدكتورة إيزيس إبراهيم الشكر والتقدير والامتنان للمحافظ على هذه الكلمات التحفيزية.

محافظ الشرقية يستقبل الدكتورة إيزيس إبراهيم بمكتب ديوان عام المحافظة للوقوف على تفاصيل واقعة حدثت لها اليوم 1 11/10/2021 - 10:50 م

كما استمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للطبيبة الصيدلانية بشأن المشكلة التي حدثت معها في مقر عملها، مؤكداً أنه ينتظر ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في تلك الواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، مقدماً اعتزازه وتقديره لدور القطاع الصحي داخل المحافظة والمجهودات الملموسة التي يتم بذلها في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.



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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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