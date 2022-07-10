محافظ الشرقية يستعد للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة فى 5 مراكز

تشهد محافظة الشرقية طفرة تنموية غير مسبوقة ، حيث أقيم نحو 900 مشروع خدمي، بتكلفة تبلغ 28 مليار جنيه، وتشمل كباري وطرق ومحطات الشرب والصرف الصحي والمدارس، وقد دخل الكثير منها إلى مدن ومراكز محافظة الشرقية، بما في ذلك 725 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من أجل حياة كريمة، والتي تضم 5 مراكز كبيرة بالمحافظة، وهي: بلبيس، وأبو حماد، وفاقوس، ، ديرب نجم، وأولاد صقر.

تنفيذ مشاريع حياة كريمة في خمسة مراكز

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتم تنفيذ نحو 266 مشروعًا تنمويًا، بتكلفة تجاوزت 21 مليار جنيه، دخل معظمها الخدمة في الأول من يوليو من هذا الشهر، في حين أن باقي المشروعات ضمن المرحلة النهائية، موضحًا أنه تم تنفيذ جزء كبير من المشاريع، وسيكون الباقي في الأشهر التالية، حتى أكتوبر.

وكشف الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة انتهت من حوالي 139 مشروع صرف صحي، و37 مركز شباب و ملاعب، و94 لمياه الشرب، و48 مدرسة و مبنى تعليمي، و68 مركز صحة ونقاط إسعاف، بين الإنشاء ورفع الكفاءة والتطوير، وكذلك استكمال التجهيزات الأولية وقطع الأراضي اللازمة لبدء تنفيذ مشاريع حياة كريمة في خمسة مراكز فور استلام إشارة البدء من قبل مجلس الوزراء.

وتابع محافظ الشرقية، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية، تستعد المحافظة لافتتاح “حي حكومي”، وذلك بهدف إفراغ مدينة الزقازيق من مصالح الدولة ومكاتبها، وإنشاء منطقة ذكية تعمل فيها كافة الخدمات الإكترونية، وبمجرد الإعلان عن الموقع سيتم إنجازها والانتهاء منها حسب الخطة المحددة للمشروع، وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص نحو 19.6 فدان بجانب المنطقة الصناعية ببلبيس لإنشاء مدينة أثاث.

وأكد أنه يعمل على استعادة الوجه الحضاري لمدينة الزقازيق، حيث تم بدء بعض التجارب، إضافة إلى البدء في تفعيل نظام الجمع المنزلى للقمامة في بعض الأحياء، مثل القومية وفلل الجامعة، ويتلقى حارس العقار صندوق لتجميع القمامة فيه، ويمر الحي عليه يوميًا لتحصيل التجمع تمهيدًا لتنفيذه.