محافظ الشرقية يستجيب لسيدة مسنة بالحسينية .. ويوجه بتوفير كافة إحتياجاتها

قد يواجه بعض المواطنين صعوبات في المعيشة، ليأتي دور المجتمع للوقوف بجانب هؤلاء الذين يعانون من مرض أو شطف في العيش أو كبر في سن، وإذا نجح المواطن في توصيل صوته إلى أحد المسؤولين يكون محظوظًا، وإذا استجاب المسؤول فإن دعوته إلى الله نزل جوابها إلى الأرض، وهذا ما حدث بالفعل من أحد المسئولين، حيث استجاب محافظ الشرقية لنداء سيدة مسنة، في لمسة إنسانية اعتاد عليها شعب المحافظة من الدكتور ممدوح غراب، الذي يحرص على سرعة تلبية نداء هؤلاء المواطنين، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل استجابة محافظ الشرقية لسيدة مسنة من قرية تابعة لمركز الحسنية وموضوعات أخرى ذات صلة .

محافظ الشرقية يستجيب لسيدة مسنة بالحسينية

كلف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، رئيس مركز ومدينة الحسينية، المهندس سامي معجل، ببحث حالة السيدة المسنة “ي.ر.ا”، والبالغة من العمر 100 سنة، والمقيمة بقرية أبو شميس التابعة للوحدة المحلية بسعود بنطاق مركز الحسينية، ودراسة كافة احتياجاتها وتلبيتها على الفور، وتم بالفعل تنفيذ توجيهات محافظ الشرقية، وقام معجل بزيارة السيدة بمنزلها، للتعرف على إحتياجاتها، وإهدائها كرتونة بها مواد غذائية وبطانية لحمايتها من برد الشتاء القارص، فضلًا عن مبلغ مالي لإعانتها على توفير متطلبات الحياة .

السيدة المسنة “ساقط قيد”

واكتشف رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن السيدة المسنة “ساقط قيد”، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستخراج أوراق رسميه للسيدة، تمهيداً لحصولها على كافة حقوقها الإجتماعية والصحية لتعيش حياة كريمة، مشيرًا أنه تم التوجه لتلبية احتياجات السيدة فور رصد الفيديو التي يظهر به حالتها والصعوبات التي تواجهها، وذلك من قبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قامت بدورها بإرسال الشكوى إلى منظومة الشكاوي بمحافظة الشرقية، ليتم الاستجابة الفورية من محافظ الشرقية لتلبية كافة احتياجاتها، مؤكدًا أنها أبدت سعادتها لإستجابة محافظ الشرقية ببحث حالتها وتلبية المتطلبات الحياتية الخاصة بها .