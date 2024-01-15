محافظ الشرقية يجري عدد 2233 جولة تفقدية وزيارة ميدانية بمراكز ومدن المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

ضمن إطار سلسلة الجولات التفقدية المفاجئة التي يقوم بها الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمختلف مدن ومراكز وأحياء المحافظة، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بأنحاء المحافظة، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والشركات المكلفة بتنفيذ الأعمال بالمشروعات الخدمية والتنموية، قام المحافظ بإجراء جولة تفقدية اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري 2024 وقام بزيارة العديد من المدن والمراكز والأحياء خلال هذه الزيارة التي تعتبر رقم 2233 منذ تولي الدكتور ممدوح غراب مسئولية المحافظة.

هذا وقد أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دائماً ما يقوم بإجراء جولات ميدانية وزيارات لرؤساء المراكز والمدن من أجل تفقد نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام بأنحاء المحافظة، موضحة أن محافظ الشرقية قام حتى الآن بـ 2233 جولة ميدانية في الصباح والمساء منذ أن تولى مسئولية المحافظة، وهذه الجولات التي يقوم بها المحافظ من أجل تفقد المستشفيات والوحدات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية وجميع المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى بالمستشفيات.

أكدت الدكتور أسماء أيضا أن جولات محافظ الشرقية التي قام بها حتى الآن تضمنت أيضا المرور على المدارس قبل بداية العام الدراسي الحالي، بهدف الوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تفقد سير العملية التعليمية طوال فترة العام الدراسي.

أشارت الدكتورة أسماء إلى أن المحافظ كان قد قام بعدد 328 جولة تفقدية وزيارة ميدانية صباحية ومسائية خلال العام الماضي 2023، وهذه الجولات تضمنت متابعة سير أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بجميع مراكز ومدن المحافظة وفي مختلف المجالات أبرزها “مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – الإسعاف – الري – الإتصالات – الكهرباء – التضامن الاجتماعي – الثقافة – الطب البيطري – الإسكان – الطرق والكباري”.

أوضحت المتحدثة باسم محافظة الشرقية أن جولات المحافظ شملت أيضا تفقد أعمال رصف وتطوير العديد من الطرق الرئيسية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن تفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والإسكان والطرق والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى تطوير عواصم المدن والمشروعات الاستثمارية وأعمال توصيل الغاز الطبيعي للعديد من القرى التي كانت تفتقد لهذه الخدمات الهامة، بالإضافة إلى فتح محاور مرورية جديدة ووحدات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومكاتب التأمينات الاجتماعية في مختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية.

شملت جولات المحافظ التفقدية التي قام بها بأنحاء المحافظة متابعة أعمال النظافة التي كانت جارية في مختلف المدن والأحياء وأعمال إزالة الإشغالات المخالفة من على الطرق الرئيسية والفرعية، وكان المحافظ قد شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتنظيم حملات نظافة لرفع وإزالة تراكمات القمامة والإشغالات المخالفة أيضا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على فتح الطرق أمام السيارات والمواطنين لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أيضا بزيارة مدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة، والمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس وبساتين الإسماعيلية، وذلك بهدف التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمصانع، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أزمة كورونا.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر في الشوارع بين المواطنين، على خلفية الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم بشكل فوري وفي أسرع وقت ممكن، مع سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين بأنحاء المحافظة نظراً لأن خدمة المواطنين تعتبر على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية ولكل مسئول أيضا، مشيراً إلى أن المسئول الناجح هو الذي يتواجد بالشارع ويكون متواجد بين المواطنين لاكتشاف مشاكل المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، مؤكداً أن العمل المكتبي أول طريق الفشل.