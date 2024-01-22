محافظ الشرقية يجري جولة ميدانية بمدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق فاقوس – أبو شلبي وطريق المنسي

أجرى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية اليوم الإثنين 22 يناير بمدينة فاقوس للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية الآن بشوارع المدينة المختلفة، ومتابعة أعمال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية داخل مدينة فاقوس، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس – أبو شلبي على طول 9 كم، حيث تم تنفيذ الطريق على مرحلتين الأولى بدأت من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي على طول 3 كم بتكلفة مالية بلغت 25 مليون جنيه، وتمت أعمال المرحلة الأولى بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق والنقل، بينما المرحلة الثانية بدأت من مفارق أبو شلبي وصولاً إلى مفارق أبو كراسيع على طول 6 كم بتكلفة مالية بلغت 21 مليون جنيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز تعمير سيناء، حيث تم إنشاء الطريق وتطويره باعتباره يمثل محوراً مرورياً جديداً بالمدينة ويساهم بشكل كبير في توفير السيولة المرورية المطلوبة أمام حركة السيارات والمواطنين، ويعمل على فك الازدحام والتكدس داخل المدينة.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح غراب أنه يتم الآن الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة والازدواج بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس – أبو شلبي بطول 3 كم، بالإضافة إلى أعمال توسعته بمتوسط عرض من 9.5م مزدوج، وذلك من خلال استخدام تقنية FDR، مؤكداً أنه تم الانتهاء الآن من رصف جزء كبير من الطريق حوالي 2.7 كم وتم وضع طبقات الأساس أمام الكتلة السكنية على مسافة 300 متر تمهيداً لبدء أعمال الرصف وكذلك تشغيل الطريق عقب الانتهاء أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أوضح الدكتور ممدوح غراب أنه يتم الآن العمل أيضا في المرحلة الثانية من الطريق والتي تبدأ من مفارق أبو شلبي إلى مفارق أبو كراسيع على طول 6 كم اتجاه واحد وكذلك متوسط عرض 11 متر، بتكلفة مالية بلغت 21 مليون جنيه وذلك من خلال التعاون مع جهاز تعمير سيناء، مؤكداً أنه الانتهاء الآن من أعمال إزالة طبقات الأسفلت القديم على أن يتم وضع طبقات السن الآن بهدف التمهيد لبدء أعمال الرصف، كما أنه يتم الآن مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بهدف الانتهاء من الأعمال الجارية على طول الطريق في أسرع وقت ممكن، وفقاً للجدول الزمني المحدد مع الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات القياسية في العمل.

تضمنت جولة المحافظ التوجه أيضا إلى شارع المنسي المقام على طول 2.5 كم وعرض 12 متر، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع، بالإضافة إلى أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى من الطريق باتجاه كوبري السحارة ببلاط الانترلوك، وخلال وصول المحافظ إلى الشارع ومتابعة الأعمال الجارية به استمع أيضا لشرح تفصيلي من الأستاذ محمد الأباصيري رئيس مدينة فاقوس، حيث أوضح للمحافظ طبيعة أعمال الرصف والتطوير الجارية، وأكد للمحافظ أنه يتم الآن استكمال أعمال وضع الطبقة الثانية من السن بشارع المنسي والشوارع المتفرعة منه، بالإضافة إلى أعمال تعلية غرف الصرف الصحي ومياه الشرب وتهيئة الشوارع الجانبية بهدف البدء في أعمال تركيب الإنترلوك، مؤكداً أن التكلفة المالية لهذه الأعمال بلغت 14 مليون و 800 ألف جنيه.

من جانبه أكد المحافظ على رئيس مدينة فاقوس بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة المكلفة بأعمال الرصف والتوسعة بطريق المنسي، بهدف الإسراع في الانتهاء من كافة الأعمال الجارية والالتزام بالجدول الزمني المحدد من أجل إدخال الطريق للخدمة الفعلية للمواطنين بحيث يعود بالنفع للمواطنين والصالح العام، مؤكداً أن المحافظة دائماً ما تسعى لتنفيذ خطط التعمير والتطوير والتجميل في جميع أنحاء المحافظة من المراكز والمدن والأحياء، بهدف إعادة الوجه الجمالي والحضاري لمحافظة الشرقية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.