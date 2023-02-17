محافظ الشرقية يجري جولة مفاجئة في شوارع الزقازيق 

أجرى محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أمس الخميس، جولة مفاجئة بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية الخاصة بأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتوفير السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، واستهل المحافظ جولته بتفقد طريق أبوحسين – العشة، كما وجه رئيس مركز الزقازيق بشن حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بالطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى ضرورة التنبيه على أصحاب الكافيتريات بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها بأشجار، والحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر للمخالفين، لافتاً إلى أن المحافظة جادة في استئناف خطة التطوير والتجميل وإنشاء محاور مرورية جديدة، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الراحة للمواطنين، كما أكد على مواصلة جولاته المفاجئة ليلًا ونهاراً بكل مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

جولة في إحدى قرى مركز فاقوس

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قد قال لأهالي قرية فطيرة التابعة لمركز فاقوس، “إننا هنا لخدمتكم، وكل المسئولين يعملون من أجلكم”، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية للقرية، للوقوف على تنفيذ توجيهاته الصادرة لـ علي الصناديلي رئيس المركز، حول إصلاح أعمدة الكهرباء وتغيير التالف منها، وزيادة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من مدخل القرية، وإنارة الطريق الذي يربط بين العزبة وقرية الطويلة بطول 3 كم لتوفير الأمان لأهالي العزبة، كما تفقد أعمال إنارة أعمدة الكهرباء والتي تم زرعها بطول الطريق والبالغ عددها 48 عامودًا، مؤكداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتحسين الرؤية البصرية وتوفير الأمان لرواد الطريق.